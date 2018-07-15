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·Ôµ¥ÛÝ, ÇØ¿Ü¸íÇ°´ëÀü¡¦280¿©°³ ºê·£µå ÃÖ´ë 70% ÇÒÀÎ

ÃÖÁ¾¼öÁ¤ 2018.07.15 09:35 ±â»çÀÔ·Â 2018.07.15 09:35

·Ôµ¥¹éÈ­Á¡ °í°´ 2¸íÀÌ º»Á¡ ¿¡ºñ´º¿¤ ¿¤¸®µç ¸ÅÀå¿¡¼­ »óÇ°À» °í¸£´Â ¸ð½À.
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[¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦ ÀÌ¼±¾Ö ±âÀÚ] ·Ôµ¥¹éÈ­Á¡Àº 18ÀÏºÎÅÍ º»Á¡, Àá½ÇÁ¡À» ½ÃÀÛÀ¸·Î ¡®Á¦ 20È¸ ÇØ¿Ü¸íÇ°´ëÀü¡¯À» ÁøÇàÇÑ´Ù. ÇØ¿Ü¸íÇ°´ëÀüÀº ·Ôµ¥¹éÈ­Á¡ÀÌ 1³â¿¡ ´Ü µÎ ¹ø ÁøÇàÇÏ´Â ÇÁ¸®¹Ì¾ö ºê·£µå ÇÒÀÎ Çà»ç·Î, ÀÌ¹ø Çà»ç¿¡´Â 280¿©°³ ºê·£µå°¡ Âü¿©ÇØ ±âÁ¸ °¡°Ý ´ëºñ 30~70% ÇÒÀÎµÈ °¡°ÝÀ¸·Î »óÇ°À» ¼±º¸ÀÎ´Ù.

°æ±â ºÒÈ²ÀÌ ¿À·§µ¿¾È Áö¼ÓµÇ¸é¼­ À¯Åë¾÷°è´Â °íÀüÀ» ¸éÄ¡ ¸øÇÏ°í ÀÖÁö¸¸, ·Ôµ¥¹éÈ­Á¡ ÇØ¿Ü¸íÇ° »óÇ°±ºÀÇ ¿ÃÇØ »ó¹Ý±â ¸ÅÃâÀº Àü³â ´ëºñ 18.5%ÀÇ ½ÅÀå·üÀ» ±â·ÏÇÏ¸é¼­ °ÅÄ§¾ø´Â ½ÅÀå¼¼¸¦ ¼±º¸¿´´Ù. Æ¯È÷ ÀÇ·ù»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ÆÐ¼ÇÀâÈ­¿¡ ´ëÇÑ ÀÎ±âµµ ´Ã¾î³ª¸é¼­ ÀÌ¹ø Çà»ç¿¡ ½´Áî¿Í ÇÚµå¹éÀÇ ¹°·®À» Àü³â ´ëºñ 50% ÀÌ»ó ´Ã·Á¼­ ÁØºñÇßÀ¸¸ç, ¶ÇÇÑ Áö³­ÇØ °Ü¿ï ¼±Ç³ÀûÀÎ ÀÎ±â¸¦ ²ø¾ú´ø ¾Æ¿ìÅÍ¿¡ ´ëÇÑ ¼ö¿ä°¡ ¿ÃÇØµµ Áö¼ÓµÉ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óÇÏ°í ÇÁ¸®¹Ì¾ö ÆÐµù, ÄÚÆ®, ¸ðÇÇ µîÀÇ ¿ª½ÃÁð ¹°·®µµ ÁØºñÇß´Ù.

¿ì¼± ÀÌ¹ø Çà»ç¿¡¼­´Â ±¹³» À¯¸í ÆíÁý¼¥ÀÎ ¡®ÇÑ½ºÅ¸ÀÏ¡¯°ú Çù¾÷ÇÏ¿© »õ·Î¿î ºê·£µåµµ ¼±º¸ÀÎ´Ù. ¡®ÇÑ½ºÅ¸ÀÏ¡¯ÀÇ MSGM, ¿¡¹Ð¸®¿ÀÇªÄ¡, ´Ï³ª¸®Âî µî 10¿©°³ ºê·£µå°¡ »õ·Ó°Ô Âü¿©ÇÏ°í ½ºŸ‡¼ÅÃ÷, ¿øÇÇ½º, ÇÁ¸®¹Ì¾ö ½´Áî µîÀÇ ÀÎ±â »óÇ°À» ÃÖ´ë 50% ÇÒÀÎÇØ ÆÇ¸ÅÇÑ´Ù.

¶ÇÇÑ ÇØ¿Ü¸íÇ°´ëÀü¿¡¼­´Â ÆÄ¶óÁ¡ÆÛ½º, ¸ÆÄÉÀÌÁö ºê·£µåÀÇ ÇÁ¸®¹Ì¾ö ÆÐµù »óÇ°°ú »ç¹ÙÆ¼¿¡, ºñºñ¾È¿þ½ºÆ®¿ìµå, ºñ´ÏÄ¡¿ÀÆÄÀÚ·Î ºê·£µå µîÀÇ °Ü¿ï »óÇ° ¹°·®À» ¾à 20¾ï¿ø ÁØºñÇÏ°í ÃÖ´ë 60% ÇÒÀÎ ÆÇ¸ÅÇÑ´Ù. ´ëÇ¥ »óÇ°À¸·Î´Â ¡ã125¸¸¿øÂ¥¸® ÆÄ¶óÁ¡ÆÛ½º ÇÁ¸®¹Ì¾ö ÆÐµùÀ» 75¸¸¿ø¿¡ ¡ã128¸¸¿øÂ¥¸® ¸ÆÄÉÀÌÁö ÇÁ¸®¹Ì¾ö ÆÐµùÀ» 64¸¸¿ø¿¡ ¼±º¸ÀÌ¸ç, ¶ÇÇÑ ¡ã1100¸¸¿øÂ¥¸® »ç¹ÙÆ¼¿¡ÀÇ ¡®Æø½ºÄÞºñ¡¯ ÀÚÄÏÀ» 330¸¸¿ø¿¡ ¡ã870¸¸¿øÂ¥¸® ºñ´ÏÄ¡¿ÀÆÄÀÚ·Î ¸ðÇÇ¸¦ 250¸¸¿ø¿¡ ¼±º¸ÀÎ´Ù.
·Ôµ¥¹éÈ­Á¡Àº ÃÖ±Ù 20~30´ë °í°´µéÀÇ ÇØ¿Ü¸íÇ° ºê·£µåÀÇ ½´Áî »óÇ° ±¸¸Å°¡ ³ôÀº °Í¿¡ Âø¾ÈÇØ ÀÌ¹ø ÇØ¿Ü¸íÇ° ´ëÀü¿¡´Â ¿ª´ë ÃÖ´ë ±Ô¸ð ¼öÁØÀÇ ¡®ÇÁ¸®¹Ì¾ö ½´Áî »óÇ°Àü¡¯µµ ÁØºñÇß´Ù. ÀÌ¹ø Çà»ç¿¡´Â ¶û¹æ, Æú½º¹Ì½º, Å°¾Æ¶óÆä¶ó±×´Ï µî ÃÑ 10°³ÀÇ ½´Áî ºê·£µå°¡ Âü¿©ÇØ Áö³­ÇØº¸´Ù 30% Áõ°¡ÇÑ ÃÑ 10¾ï¿øÀÇ ¹°·®À» ÃÖ´ë 60% ÇÒÀÎ ÆÇ¸ÅÇÑ´Ù. ´ëÇ¥ »óÇ°À¸·Î´Â ¶û¹æ »÷µé 55¸¸6000¿ø, Æú½º¹Ì½º ½´Áî 27¸¸3000¿ø, Å°¾Æ¶óÆä¶ó±×´Ï ½´Áî 12¸¸8000¿ø µîÀÌ´Ù.

ÀÌ¿Ü¿¡µµ ÇØ¿Ü¸íÇ°´ëÀü¿¡¼­´Â ¿øÇÇ½º µî ¿©¸§ ½ÃÁð ÀÎ±â ¾ÆÀÌÅÛµµ ÃÖ´ë 70% ÇÒÀÎ ÆÇ¸ÅÇÑ´Ù. °ÕÁ¶, ¸·½º¸¶¶ó, ºñ¹Ù¾È¿þ½ºÆ®¿ìµå µîÀÇ ºê·£µå°¡ Âü¿©ÇÏ¸ç ´ëÇ¥ »óÇ°À¸·Î´Â °ÕÁ¶ Æ¼¼ÅÃ÷ 15¸¸4000¿ø, ¸·½º¸¶¶ó ¿øÇÇ½º 38¸¸¿ø, ºñºñ¾È¿þ½ºÆ®¿ìµå ¿øÇÇ½º 46¸¸ 8000¿ø µîÀÌ´Ù. ¶ÇÇÑ ¸¶ÀÌÅ¬ÄÚ¾î½º, ¿¡Æ®·Î, ½ºÅÚ¶ó¸ÆÄ«Æ®´Ï µîÀÇ ÇÚµå¹é »óÇ°µµ Àú·ÅÇÑ °¡°Ý¿¡ ¼±º¸ÀÏ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

Çà»ç ±â°£ µ¿¾È ´Ù¾çÇÑ »çÀº ÇÁ·Î¸ð¼Çµµ ÁøÇàÇÑ´Ù. ¿ì¼± ÇØ¿Ü¸íÇ°´ëÀü¿¡¼­ ·Ôµ¥Ä«µå·Î 60/100/200/300/500¸¸¿ø ÀÌ»ó ±¸¸ÅÇÑ °í°´¿¡°Ô´Â 5% »ó´çÀÇ ·Ôµ¥»óÇ°±ÇÀ» ÁõÁ¤ÇÏ¸ç, ·Ôµ¥Ä«µå·Î 50¸¸¿ø ÀÌ»ó ±¸¸ÅÇÑ °í°´¿¡°Ô´Â 6°³¿ù ¹«ÀÌÀÚ ÇýÅÃµµ ÁõÁ¤ÇÑ´Ù.

ÇØ¿Ü¸íÇ°´ëÀüÀº º»Á¡°ú Àá½ÇÁ¡¿¡¼­ 18ÀÏºÎÅÍ 22ÀÏÀ» ½ÃÀÛÀ¸·Î 8¿ù1ÀÏºÎÅÍ 5ÀÏ±îÁö ºÎ»êº»Á¡¿¡¼­, 8¿ù15ÀÏºÎÅÍ 19ÀÏ±îÁö ´ë±¸Á¡¿¡¼­ ¼øÂ÷ÀûÀ¸·Î ÁøÇàÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

À±º´Áø ·Ôµ¥¹éÈ­Á¡ ÇØ¿ÜÆÐ¼ÇºÎ¹® ÆÀÀåÀº ¡°ÃÖ±Ù ´Ù¾çÇÑ ÇØ¿Ü ¸íÇ° »óÇ°À» ÇÕ¸®ÀûÀÎ °¡°ÝÀ¸·Î ¼ÒºñÇÏ·Á´Â °í°´µéÀÇ ¡®´ÏÁî¡¯¸¦ ÆÄ¾ÇÇÏ¿©, ÀÌ¹ø ÇØ¿Ü¸íÇ°´ëÀü¿¡¼­´Â ¿©¸§ ÀÎ±â »óÇ°»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ¿ª½ÃÁð, ½´Áî, ÇÚµå¹é µîÀÇ ´Ù¾çÇÑ »óÇ°À» ÁØºñÇß´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.

ÀÌ¼±¾Ö ±âÀÚ lsa@asiae.co.kr

¿À´ÃÀÇ ÁÖ¿ä´º½º

<¨Ï¼¼°è¸¦ º¸´Â Ã¢ °æÁ¦¸¦ º¸´Â ´«, ¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦(www.asiae.co.kr) ¹«´ÜÀüÀç ¹èÆ÷±ÝÁö>

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