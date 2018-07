[러시아월드컵] 벨기에, 잉글랜드 2-0 제압…역대 최고 3위

벨기에는 14일(한국시간) 러시아 상트페테르부르크 스타디움에서 열린 잉글랜드와의 2018 러시아월드컵 3-4위 결정전에서 전반 4분에 터진 토마 뫼니에의 결승 골과 후반 37분에 나온 에덴 아자르의 추가 골로 2-0으로 이겨 3위를 확정했다.아자르는 이 경기 최우수선수(Man of the Match)로 뽑혔다.잉글랜드의 골잡이 해리 케인은 이날 추가 득점에 실패했으나 이번 대회 총

