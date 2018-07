최근 수란은 자신의 인스타그램에 “식구들과 함께 Freeeee"라는 글과 함께 사진을 한 장 게재했다.게재된 사진 속 수란은 웨이브 머리를 하고 핑크색 티셔츠를 입고 있어 그의 단아한 모습이 눈길을 끈다. 특히, 그의 가녀린 손목과 팔뚝이 이목을 집중시켰다.이 사진을 본 네티즌들은 “와 여신!” “언니 너무 예뻐요!” “허스키 보이스 매력 굿” “진짜 무슨 진짜 요정이야 ㅠㅠㅠㅠ언니 오늘따라 더 예쁘다” 등 반응을 보였다.한편 14일 가수 수란은 울산문수야구장에서 열린 2018 신한은행 MY CAR KBO 올스타전에 애국가를 독특한 창법으로 불러 화제가 된 바 있다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.