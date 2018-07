[최저임금 인상]외식 자영업자들의 절규 "인건비 홀라당…길거리에 나앉게 생겼다"

"20여년의 월급쟁이 생활을 끝내고 창업했습니다. 그런데 최근 직원 2명을 내보내고 평일, 휴일 안가리고 하루종일 일을 합니다. 그렇게 해도 한달에 200여만원만 제 손에 남습니다. 인건비가 더 올랐으니 이제 200만원도 못벌겠죠. 이럴바에는 다시 월급쟁이가 되는게 나을것 같아요. 누가 200만원 벌려고 하루종일 가게를 엽니까. 장사를 하면 최소한 500만원은 벌어야 하는건데…" (영등포 C 빵가게 사장 이 모씨)

