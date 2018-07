[시론] 중소기업기술 탈취, 이번엔 근절될까

최근 나노전자와 디지털기술 분야의 세계적 기업인 벨기에의 아이멕에서 일하던 중국인 직원이 이 연구센터의 첨단 기술을 중국으로 빼돌린 혐의로 추방됐다. 그리고 지난 3월 미국 도널드 트럼프 대통령은 '국가안보' 위협이 우려된다는 이유로 브로드컴의 퀄컴 인수를 불허한 바 있다. 브로드컴의 상당수 지분을 중국, 화교 등 아시아계 자본이 보유하고 있어서 퀄컴을 인수할 경우 중국이 5G 통신 표준을 지배, 국가안보에 심각한 위협이 될 수 있다는 판단에서다. 한편 중국은 자국 내에서 사업하는 해외 IT 기업에 국가보안을 이유로 보안기술과 독점적 소스코드를 공개하도록 요구하고 있다. 이처럼 주요국들이 핵심기술의 유출과 획득에 몰두하는 이유는 기술 집약적 경제체제에서 기술은 기업의 경쟁력은 물론 국익과 국가안보에 지대한 영향을 미치기 때문이다.

