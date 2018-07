설비투자 쓸 돈, 상당수 주주배당으로 빠졌다

[아시아경제 안하늘 기자] 베스트셀러 저자이자 저명 경제학자인 장하준 영국 케임브리지대 교수가 한국 경제의 성장 정체 원인으로 주주자본주의 도입에 따른 기업의 투자 감소를 지목해 주목을 받고 있는 가운데, 실제로 국내총생산(GDP) 대비 기업들의 설비 투자율은 외환위기 수준으로 줄어든 반면 기업들의 주주 배당은 부쩍 늘고 있는 것으로 나타났다. 미래 먹거리 창출을 위한 투자에 쓸 돈이 단기 시세차익을 노리는 해외ㆍ기관투자자 등에게 빠져 나가면서 한국 경제의 성장 동력이 꺼지고 있다는 분석이다.11일 한국은행에 따르면 GDP 대비 민간 설비 투자 비율은 1995년 12.6%에서 외환위기 직후인 1998년 7.3%로 고꾸라졌다가 현재는 7~8%대에 머무르는 상태다. 2000년 11.4%로 반짝 반등했던 설비 투자 비율은 2012년까지 8.5%대를 유지하다가, 2016년 7.4%까지 떨어졌다. 이는 외환위기 이후 최저치다. 지난해에는 설비 투자 비율이 8%로 반등했지만, 전체 설비투자액 중 반도체와 디스플레이 분야의 비중이 30%에 달하는 등 '쏠림 현상'이 우려된다.반면 매출 20대 기업 배당금 총액은 2013년 5조3900억에서 2017년 12조1700억원으로 2.25배 증가했다. 특히 삼성전자는 2016년 분기별 배당제를 도입하는 등 적극적인 주주친화정책을 펼치면서 배당금이 2013년 2조1500억원에서 2017년 5조8200억원으로 2.7배 증가했다.자본 시장에서는 그동안 한국 기업들이 사내 유보금을 쌓아두고 적극적으로 배당을 하지 않는다고 비판해왔다. 일부 시민단체에서는 사내 유보금을 마치 '재벌들의 사금고'처럼 표현하기도 했다. 이런 지적에 최근 주요 기업들이 주주환원책을 발표하자 자본 시장에서는 환영의 목소리를 내고 있지만, 산업계에서는 "단기 시세차익을 노리는 자본 논리에 기업과 정부가 넘어간 꼴"이라고 우려한다.장하준 교수는 지난 10일 서울 여의도 전국경제인연합회관에서 열린 세미나에서 "외환 위기 이전 14~16% 수준이던 국민소득 대비 설비투자 비율이 7~8% 수준으로 반 토막 났다"며 "고배당을 요구하는 단기 외국인 주주들 때문에 대기업의 장기 투자가 힘들어졌기 때문"이라고 지적했다. 이어 "주주자본주의가 극도로 진행된 미국, 영국은 매년 이윤의 90%를 주주들에게 배당이나 자사주로 주게 되면서 기업들이 투자를 할 돈이 없게 됐다"며 "아직 우리나라는 그 정도까지 진행되지 않은 상태로, 이런 흐름을 막아야 한다"고 말했다.장 교수는 배당 대신 기업들이 적극적인 시설 투자를 할 수 있도록 유도하는 정부의 지원책이 필요하다고 지적했다. 장 교수는 "미국 실리콘밸리 근간에는 미국 정부가 1950년부터 한 엄청난 양의 국방 연구가 있었다"며 "한때 미국 전체 연구개발비(R&D)의 70%가 정부 자금일 정도로 미국은 산업 정책을 제일 적극적으로 해왔다"고 소개했다.실제 1900년대 초반 실리콘밸리에 위치한 스탠포드 대학 연구진들은 전자부품, 군사용기기, 통신장비 등의 혁신 분야에서 두드러진 성과를 냈는데, 대부분 미 국방부의 자금을 바탕으로 연구가 진행됐다. 정부의 적극적인 지원 정책에 따라 컴퓨터, 인터넷, 터치 스크린 등 첨단 IT 산업이 실리콘밸리에서 꽃 피우게 됐다.특히 장 교수는 주주 자본주의 논리에 기반한 기업 지배 구조 개편 시도에 큰 우려를 나타냈다. 문재인 정부는 재벌 개혁이라는 기치를 내걸고, 총수 일가 등 지배 주주의 영향력은 줄이고 소액 주주들의 권리를 강화하는 방향의 상법ㆍ공정거래법 개정을 추진 중이다. 한국경제연구원에 따르면 정부가 추진 중인 '집중 투표제'와 '감사위원 분리선출'이 도입될 경우 삼성전자, 현대ㆍ기아차, 현대모비스, LG전자 등 10대 기업 중 4~6곳에서 엘리엇과 같은 헤지펀드 등 외국계 투기자본들의 이익을 대변할 이사 및 감사위원이 최소 1명 이상 선임된다.장 교수는 이에 5대째 가족 경영을 하고 있는 스웨덴의 발렌베리 집안이나 구글, 페이스북 등 글로벌 기업들이 택하고 있는 차등의결권 도입을 검토할 때라고 조언했다. 차등의결권이란 일부 주식에 특별히 많은 수의 의결권을 부여하는 제도를 말한다. 이를 통해 장기적 관점에서 회사 경영을 고민하는 이들의 경영권을 보호해야 한다는 것이다. 또 주식을 보유하는 기간에 따라 더 많은 의결권을 주는 가중의결권을 도입하는 것도 검토할 필요가 있다고 지적했다.이와 함께 정부가 성장 잠재력은 있지만 최초의 실험 단계에서 벗어나지 못한 유치 산업 보호에 적극 나서야 한다는 주장이다. 장 교수는 "우리나라에서 개발해야 하는 최첨단 산업에 대해 관세, 보조금 등 가능한 수단을 총 동원해야 한다"며 "우리나라는 전세계 첨단 전자 기술을 가진 삼성ㆍLG와 첨단 자동차 기술을 보유한 현대차가 있다. 이들이 협업해 자율주행차 등을 개발하기 위해서는 정부가 매개자가 돼야한다"고 말했다.

