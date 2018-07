[여행·레저소식]롯데월드 13일의 금요일 외

[아시아경제 조용준 여행전문기자]매일밤 10시까지 야간 즐길 거리를 풍성하게 준비했다. 반딧불이를 관찰할 수 있는 '한 여름밤의 반딧불이 체험'은 20일부터 8월 19일까지 진행. 선착순으로 무료. 또 유럽풍 노천 카페 분위기에서 수제맥주와 치킨 등을 즐길 수 있는 홀랜드 빌리지에선 8월 26일까지 주말밤마다 '인디뮤직 페스타'가 펼쳐진다. 이 외에도 화려한 빛들이 아름다운 음악에 맞춰 드라마틱하게 움직이는 '장미성 뮤직 라이팅쇼'는 물론, 포시즌스 가든을 중심으로 '문라이트 퍼레이드', 멀티미디어 불꽃쇼 '레니의 판타지 월드' 등 환상적인 야간 공연이 매일 밤마다 펼쳐진다.날짜와 요일의 조합만으로도 오싹한 13일의 금요일날 좀비 바이러스가 퍼진 기이한 학교가 나타난다. 한여름 간담을 서늘하게 만들 대형 호러 체험시설 '스쿨 오브 더 데드(School of the dead)'에서 숨소리조차 삼켜버리는 극한의 공포를 몰려온다(이용료 5천원(체험관 앞 매표소에서 별도 판매) / 정오부터 저녁 9시까지, 중학생 이상 가능). 오픈을 기념해 오픈 당일인 13일 부터 7월 말까지 교복을 입고 롯데월드 어드벤처를 방문하면 3만2천원(동반 1인까지 동일 가격)에 입장 가능하다.카드사와 함께 워터파크를 즐길 수 있는 다양한 이벤트를 진행한다. KB카드와 즉시할인은 31일까지, 공식 홈페이지 또는 모바일앱에서 오션파크 입장권 및 피크닉카바나를 구매하면 특별 우대한다. 국민카드(체크카드 포함)로 5만원 이상 결제 고객에게는 1만원, 10만원 이상 고객에게는 2만원 즉시 할인한다. BC카드는 오션파크 현장 매표소에서 입장권 6만원 이상을 BC카드로 결제 시 1인 대여료 6천원 상당의 구명조끼를 최대 2명까지 무료 제공한다.도심 속 피서지로 인기를 끌고 있는 라바 야외 풀장을 8월 19일까지 운영. 어린이를 동반한 가족 이용객들의 안전과 편의를 고려해 가족용 풀 1개와 유아용 풀 2개로 분리해 운영된다. 이외에도 귀신동굴, 블러드 넘버로 등골이 서늘해지는 경험을 하자. 삼천리 동산에 위치한 귀신동굴이 호러 방탈출 게임방으로 재탄생 한다. 치밀한 공간 연출과 효과음 등은 무작정 소리만 지르던 공포 체험에서 벗어나 탈출을 위한 미션을 수행 해야하는 지금까지 볼 수 없었던 극강의 공포를 선보인다.

