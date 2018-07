음바페 ‘시간 끌기’ 비매너에, 에브라 “네이마르 영향…데샹 감독 그런 거 안 좋아해”

프랑스가 12년 만에 월드컵 결승 진출을 확정 지은 가운데 킬리안 음바페의 비신사적인 행동에 비판이 이어지고 있다.프랑스는 11일(한국시간) 러시아 상트페테르부르크에 위치한 상트페테르부르크 스타디움에서 2018 국제축구연맹(FIFA) 러시아 월드컵 프랑스와 벨기에의 4강전에서 움티티의 결승골로 프랑스는 1-0 승리를 거뒀다.다만 이날 경기에서 음바페는 경기 종료 직전 비신사적인 경기 매너로 눈살을 찌푸리게 했다.후반 추가시간 음바페는 자신이 갖고 있던 공이 터치라인 밖으로 나가면서 벨기에의 스로인 상황이 되자 벨기에 선수에게 직접 공을 주는 척하다가 그라운드 안으로 던졌다.이어 그는 페널티 지역까지 공을 가지고 드리블을 하며 시간을 끌었다. 결국 음바페는 옐로카드를 받았다.음바페의 행동에 SNS에서 비판이 이어졌고 프랑스 국가대표 출신 파트리스 에브라는 폭스 스포츠 해설로 나와 음바페에 대해 “나는 음바페가 네이마르에게 영향을 받았다고 생각한다”라면서 “그는 공을 잡고 화려하길 원한다. AS 모나코에 있을 때는 더 직선적이었다. 그는 조심해야 한다. 데샹 감독은 그런 걸 좋아하지 않는다”고 일침을 가했다.

