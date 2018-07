10일 방송된 JTBC ‘아이돌룸’에 출연한 그룹 트와이스의 채영이 본인이 직접 쓴 시를 공개해 눈길을 끌고 있다.이날 방송에서 MC 정형돈은 “채영이 시 쓰는 것에 푹 빠져 있다”며 “‘아이돌룸’을 위해 축시를 썼다”고 말했다.채영은 “시 보는 것을 좋아한다”며 방송을 위해 축시를 썼다고 말했고, 이에 정형돈은 “시집갈 때가 돼서 그런가”라고 답했다.이어 채영은 “저희가 발표한 노래들을 섞어서 시를 썼다”며 “감사하게도 사인을 보내 시그널 보내주어 입성 할 수 있었다. 네. 예능 새내기라 많이 부족하지만 티티하지 않고 시청자들의 마음을 하트셰이크할 수 있도록 치얼업하겠다”며 트와이스의 곡 가사들을 통해 시를 만들어 함께 출연한 멤버들의 웃음을 자아냇다.이어 호가 있냐는 정형돈의 질문에 채영은 ‘딸기’라고 말했다.한편 트와이스는 9일 신곡 ‘댄스 더 나이트 어웨이(Dance The Night Away)’를 통해 복귀했다.

