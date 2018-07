김수영 양천구청장, 주민들과 소통 시동!

주민들에게 민선 7기 구정방향 알리고, 주민들 의견 구정에 반영하는 기회 가져

[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)는 9일부터 23일까지 주민들을 찾아가 민선 7기 구정의 새로운 출발과 구정방향을 알리고, 주민들의 의견을 구정에 반영하는 'YES 양천 비전 보고회'를 개최한다.이번 비전보고회는 9일 신정1동, 신정3동을 시작으로 23일까지 18개 동을 방문, 미래 양천의 비전을 공유한다. 특히 김 구청장이 민선 7기 비전을 직접 프레젠테이션 진행, 주민들에게 구정 운영방향과 추진의지를 알리고, 주민들과 공감과 화합의 장을 마련한다.각 동별 다문화가족, 직능단체, 유관기관, 취업준비생, 학생 및 학부모 등 100~200명 내외의 다양한 계층의 주민들이 참석할 예정이다. 약 70분간 진행되는 비전보고회에서는 비전보고 이후 행사에 참여한 주민들이 지역의 현안사업에 대한 의견을 제시, 미담사례를 이야기하는 자리를 갖는다.김수영 양천구청장은 “민선 7기에도 구민과의 소통을 바탕으로 모두가 공감할 수 있는 정책들을 펼쳐 나가겠다”고 말했다.보고회에서는 양천구의 미래 30년을 준비하는 ‘Y.E.S 양천’을 주민들에게 전달한다. ▲일하는 즐거움이 함께하는 활력도시 Young 양천 ▲푸르고 깨끗한 생태도시 Eco 양천 ▲새로운 수준의 미래도시 Smart 양천 ▲가족이 행복한 포용도시 You 양천 ▲가장 앞서가는 교육도시 Edu 양천 ▲지속가능한 안전도시 Safety 양천을 위한 6대 비전을 제시한다.