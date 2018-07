배우 최지우의 남편에 대한 신상이 보도된 가운데 YG 측이 공식 입장을 밝혔다.최지우의 소속사 YG엔터테인먼트는 10일 "최지우의 남편은 O2O(online to offline) 플랫폼을 기반으로 하는 어플리케이션 회사의 대표"라고 밝혔다.이어 "남편분의 신상을 공개하지 않았던 것은 사업이나 다른 일들에 관한 선입견을 주어 서로에게 부담이 될 수도 있다고 판단했기 때문"라며 "최지우와 남편 분은 현재 가정과 일 모두 충실하며 행복한 신혼생활을 보내고 있다. 배우자와 가족들을 배려한 최지우의 깊은 뜻을 다시 한 번 헤아려주길 바란다"고 설명했다.이어 "더이상 근거 없는 추측은 자제해주시길 부탁드린다"고 덧붙였다.앞서 한 매체는 "최지우의 남편은 1984년생으로 9세 연하의 생활앱을 운영하는 사업가"라고 보도했다. 이에 소속사 YG엔터테인먼트는 공식입장을 발표했다.최지우는 지난 3월29일 강남의 한 호텔에서 비밀리에 결혼식을 올렸다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.