서정 대표 "'NEXT CGV'로 글로벌 확산 이끈다"

[아시아경제 이종길 기자]"국내를 중심으로 'NEXT CGV' 역량을 확보하고, 차별적 전략을 통해 글로벌 확산을 추진하겠다." CJ CGV의 서정 대표가 개관 20주년을 맞아 밝힌 포부다. 10일 오전 CGV강변에서 열린 CJ CGV 미디어포럼에서 "지난 20년의 멀티플렉스 운영 경험을 바탕으로 앞으로 20년을 대비하기 위한 역량 강화에 나서겠다"고 했다.서 대표는 핵심 역량으로 스마트 시네마와 몰입 혁신, 문화 플랫폼 강화를 꼽았다. 스마트 시네마는 고객의 편의를 높이기 위해 맞춤형 환경을 조성하고 서비스를 고도화하는 미래형 극장 플랫폼을 뜻한다. 인공지능, 음성인식, 빅데이터 등을 토대로 최첨단 시스템을 구축한다. 영화 추천 및 예매는 물론 좌석·퇴장로 안내, 주문·결제, 주차 정산까지 영화 관람의 모든 것을 스마트 서비스와 접목시켜 고도화할 계획이다. 몰입 혁신은 상영 기술의 개발을 통해 유도한다. 기존 4DX(오감체험특별관)와 스크린X(다면상영시스템)를 확산하는 한편 모션체어와 다면상영의 몰입을 융합한 '4DX with ScreenX', 4DX 기반 가상현실(VR)을 접목한 '4DX VR 시네마' 등을 글로벌 포맷으로 안착시킬 방침이다. 문화 플랫폼 강화는 친목(親), 놀이(樂), 휴식(休), 배움(學)에 중점을 두고 진행한다. 다이닝 펍, 프리미엄 볼링, 스포츠 아케이드 등을 결합한 스포테인먼트 공간 '볼링펍(Bowling Pub)'을 비롯해 제한된 시간 안에 극장 구석구석에 배치된 단서를 활용해 문제를 해결하는 게임 '미션브레이크(Mission Break)', 자연 콘셉트의 슬로프형 상영관 '씨네&포레(CINE&FOR?T)', 아트·디자인·라이프스타일 관련 서적 1000여권을 비치한 로비 라이브러리 '북&라운지(BOOK&LOUNGE)' 등을 보다 많은 지점에 마련할 방침이다.서 대표가 제시한 새로운 모델은 급변하는 환경에서 생존하기 위한 대책이기도 하다. 국내 극장산업은 2013년에 관람객 2억 명을 돌파한 뒤 제자리걸음이다. 지난해 북미 극장들이 12억4000만 명을 동원하는데 그치는 등 세계적으로 성장세가 둔화되는 추세다. 반면 넷플릭스, 훌루, 아마존 프라임, 유튜브 프리미엄 등 온라인 스트리밍 서비스는 최근 극장산업에 육박할 만큼 급성장했다. 콘텐츠 업계도 춘추전국시대다. 지난달 월트디즈니컴퍼니가 21세기폭스를 약 80조원에 인수했으며, 국내에서는 메리크리스마스·셀트리온 엔터테인먼트·세미콜론 스튜디오 등 중국 자본으로 무장한 투자·배급사들의 설립이 잇따른다. 관객의 소비 성향 역시 변했다. 지난해 연 14회 이상 영화를 관람하는 헤비(Heavy) 유저 층은 늘었으나, 연 5회 이하의 라이트(Light) 유저 층은 줄었다. CJ CGV 관계자는 "일반 관객이 극장보다 다른 여가활동을 한다는 반증"이라고 했다.CJ CGV는 올해 해외 매출이 국내 매출보다 많을 것으로 예상된다. 서 대표는 이 전환점을 글로벌 컬처플렉스 비전을 달성하기 위한 중요한 모멘텀으로 내다봤다. "기존 시장 경쟁에서 탈피해 새로운 시장을 창조하는 '블루오션 시프트'를 이뤄내야 할 때"라고 강조했다. 그는 "CGV는 영화 상영을 넘어 다양한 즐거움과 특별한 경험을 통해 관객의 라이프스타일을 풍요롭게 하는 컬처플렉스를 지향한다"며 "기진출국과 이머징 마켓(Emerging Market)으로 구분해 확산 전략을 펴겠다"고 했다. 기진출국에서는 시장 내 경쟁 우위를 선점하고 한류문화를 확산하는데 힘을 쏟을 예정이다. 이머징 마켓은 기진출국 인근이나 고성장 국가를 중심으로 잠재력을 평가해 정한다. 서 대표는 "2020년까지 세 나라에 추가로 진출할 계획"이라며 "세계 극장의 미래를 제시하는 질적 1위 브랜드로 성장하겠다"고 했다. 이어 "한국형 컬처플렉스의 확산은 한국영화의 글로벌화를 위한 기초 자산이 되리라 확신한다"며 "한국영화의 실질적인 글로벌 진출 해법도 함께 모색하겠다"고 했다.

