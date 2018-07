방탄소년단·워너원·트와이스, ‘소리바다 어워즈’ 참석…“표 어떻게 구하지”

그룹 방탄소년단, 워너원, 트와이스, 레드벨벳이 ‘2018 소리바다 베스트 케이뮤직 어워즈’에 출격한다.소리바다 측은 오는 8월30일 서울 송파구 올림픽공원 체조경기장에서 ‘2018 소리바다 베스트 케이뮤직 어워즈’(2018 SORIBADA BEST K-MUSIC AWARDS, 이하 2018 SOBA)가 열린다고 전했다.이번 ‘2018 SOBA’에는 올해 우수한 성적을 기록했던 방탄소년단, 워너원, 트와이스, 레드벨벳 등 최정상급 K팝 아티스트들이 참석한다.이외에도 ‘2018 SOBA’에는 그룹 뉴이스트W, AOA, 몬스타엑스, 볼빨간사춘기, 모모랜드, 마마무, NCT 127, 가수 태진아, 홍진영 등 최고의 아티스트들이 무대를 선보일 것으로 알려졌다.‘2018 SOBA’는 현재 소리바다 ‘SOBA 본상’ ‘SOBA 인기상(남녀부문)’ ‘SOBA 힙합 아티스트상’ 선정을 위한 온라인 투표를 진행 중이다.한편 공개된 라인업에 네티즌들은 “와 방탄 워너원 나온다” “BTS 나온다고? 표 어떻게 구하더라...” “표는 뭐 하늘의 별 따기네” “투표 열심히 해야겠다” 등의 반응을 보였다.

