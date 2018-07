그룹 트와이스의 여름 시즌 곡 ‘댄스 더 나잇 어웨이’(Dance The Night Away)가 주요 음원 사이트 차트 상위권에 진입해 이목이 쏠리고 있다.9일 오후 6시 트와이스는 올여름 시즌 앨범 ‘댄스 더 나잇 어웨이’을 발매했다. 이어 이날 오후 7시를 기준으로, 이 곡은 멜론 2위, 지니 2위, 벅스 1위, 엠넷 차트 3위, 네이버 뮤직 3위, 올레 차트 2위 등 각종 음원 사이트 상위권에 진입했다.또한 트와이스의 ‘댄스 더 나잇 어웨이’는 가수 휘성이 함께 작업을 맡아 눈길을 끌고 있다.한편 트와이스는 지난 4월 ‘What is Love’ 이후 3개월 만에 신곡을 발표했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.