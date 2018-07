'조용필 음악을 재즈로' 올 자라섬 재즈페스티벌

'더 블라인드 보이스 오브 앨라배마'(The Blind Boys of Alabama)는 1948년 데뷔해 70년간 세계적인 음악인과 함께 무대에 오르며 그래미상을 5번 수상했다. 가스펠, 재즈, 블루스 등 다양한 장르를 자신의 스타일로 재해석 해왔다.

