[굿모닝 증시]미·중 경기, 무역전쟁에도 우려보다 긍정

[아시아경제 구은모 기자] 미국과 중국의 무역전쟁 개시로 글로벌 경기의 불확실성을 키우고 있는 가운데 이들 국가의 경기가 예상만큼 비관적인 상황은 아니라는 분석이 나왔다. 한편 한국은 무역분쟁에 따른 수출 둔화에 대비하기 위해 원화 약세 기조를 유지하는 전략을 펼칠 수 있다는 주장도 제시됐다.◆박정우 한국투자증권 연구원=중국 경기는 시장이 예상하는 만큼 비관적이지 않다. 5월 중국의 주요 실물지표가 모두 시장 예상을 밑도는 부진한 모습을 보이며 경기 모멘텀 둔화 우려가 부각됐지만 오히려 5월 중국 경기 트랙커는 전월비 2.1% 상승하며 4월 0.6%를 상회하는 증가폭을 기록했다. 6월 들어 둔화된 경기 모멘텀을 반영하더라도 4월과 5월 경기 트랙커의 호조로 미뤄 2분기 중국 GDP 성장률은 1분기와 유사한 전년 대비 6.8% 혹은 이를 웃도는 모습이 예상된다.미국 역시 무역 분쟁과 유가 상승 등의 부정적 요소에도 불구하고 2분기 견조한 경제 여건을 바탕으로 반등할 전망이다. 미국 5월 주요 경제지표 대부분이 호조세를 보인 가운데 5월 ‘KIS US Macro WAVE’는 소비와 생산을 중심으로 큰 폭으로 개선된 모습이다. 미국 경기 모멘텀이 4월 다소 부진한 흐름이었지만 5월에 나타난 경기 반등은 6월에도 이러한 낙관적 흐름이 지속될 것을 가리키고 있다. 이에 따라 2분기 미국 GDP는 1분기보다 다소 강한 성장세를 보일 것으로 예상된다.◆정원일 유안타증권 연구원=미국은 지난 6일 340억 달러 규모의 중국산 수입품에 대해 25%의 관세를 발효하는 결정을 내렸다. 이에 중국도 동일한 규모의 미국산 수입품에 대한 보복관세를 부과하는 결정을 내렸다. 초단기적으로 볼 때 국제금융시장은 큰 반응을 보이지 않았는데, 이는 지금까지의 위안화 약세 등의 움직임이 지속적으로 발생했던 점에 기인한다. 주요 투자은행 등은 무역분쟁이 더 확산되지 않을 것이라는 전제 아래 이 같은 무역분쟁이 세계경제에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 평가하고 있다. 그러나 마찰이 지속적으로 진행된다면 일정 수준의 영향은 발생할 수 있음을 염두에 둬야 한다.이번 관세 부과 대상에는 TV, 프린터, 복사기, 에어컨 등 소비재 부문이 포함돼 있지 않은 것으로 확인된다. 이는 현재 호조를 보이는 소비시장에 대한 충격을 최소화해 실제 경제주체들이 체감하는 관세 부과의 효과를 낮추려는 의도로 보인다. 따라서 소비에 대한 영향보다는 생산 측면의 영향이 더 높을 가능성이 있다. 실제로 최근 발표된 ISM 제조업지수에서 공급자인도지수가 전월 대비 크게 상승했다. 이는 무역분쟁이 본격화해 미국기업이 중간재 조달에 어려움을 겪을 것에 대비해 미리 중간재를 주문하는 등의 움직임을 보였기 때문으로 볼 수 있다. 또한 미국 실업률 역시 전월 대비 반등한 모습을 보였는데, 이런 증거들은 결국 미국 기업의 심리가 위축되고 있다는 반증으로 보인다.한국에서도 심도 있는 대응이 나올 가능성이 있다. 당장 12일에는 금융통화위원회가 개최된다. 한국은행은 무역분쟁에 대한 우려를 지속적으로 언급하고 있어 이번 수정 경제전망에서 성장률 목표치를 연초보다 하향조정할 가능성이 있다. 따라서 당장 기준금리에 대한 조정에 들어갈 가능성은 낮은 것으로 보인다. 또한 13일에는 한국고용지표, 26일에는 2분기 GDP가 발표되는 만큼 이번 통화정책회의에서는 금리 동결이 예상된다. 무역분쟁에 따른 수출 둔화에 대비하기 위해 원화 약세 기조를 유지하는 전략도 언급될 가능성이 있어 향후 원화 가치의 약세 가능성을 좀 더 높게 볼 필요가 있다.

