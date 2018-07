BGF리테일 새내기, 나눔으로 사회 첫 발 뗀다

BGF Value-UP 신설??? 정형화된 방식에서 벗어나 주도적인 체험과 참여 강조

편의점

CU를 운영하고 있는 BGF리테일 신입사원들이 이달 5일부터 진행된 신입사원 연수프로그램에서 DIY

(do it yourself)

가구를 직접 제작하고 지역아동센터에 기부도 하는 뜻 깊은 시간을 가졌다.

BGF그룹이 ‘고객과 지역사회의 좋은 친구 같은 기업’을 지향하는 기업 아이덴티티를 보다 효과적으로 신입사원들과 공유하고자 새롭게 개발한 연수 프로그램이다.

기존의 정형화된 교육 방식에서 벗어나 신입사원들의 주도적인 체험과 참여를 강조한 것이 특징이다.해당 프로그램은 ‘BGF 런닝맨’, ‘BGF 미션임파서블’ 등 신입사원들이 즐겁게 참여할 수 있는 활동들 위주로 구성됐다.

BGF리테일 신입사원들은 반나절 동안 목재 가공에서부터 조립,마감에 이르기까지 모든 과정을 직접 수행했다. 이날 완성된 60여 개의 DIY 가구들은 초록우산 충북 지역본부를 통해 청주 지역아동센터에 기부될 예정이다.

