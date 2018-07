경북 영양서 경찰관 2명 흉기 피습한 가해자, 조현병 가능성 있어

8일 낮 12시30분께 경북 영양읍 동부리 가정집에서 주민 A(42)씨가 휘두른 흉기에 찔려 경찰관 1명이 숨지고 1명이 중상을 입었다.B 경위는 목 부위에 치명상을 입고 안동병원으로 긴급 후송돼 심폐소생술을 받았으나 이날 오후 2시30분께 숨졌다. C 경위는 머리 등에 중상을 입고 치료 중이지만 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.A씨는 오후 1시께 추가 지원요청을 받고 출동한 경찰관들에게 붙잡혔다.경찰은 A씨의 가족으로부터 “A씨가 조현병을 앓은 적이 있다”는 진술을 확보하고 정확한 사건경위를 조사하고 있다.한편 조현병(정신분열병)이란 망상, 환청, 와해된 언어, 정서적 둔감 등의 증상과 더불어 사회적 기능에 장애를 일으킬 수도 있는 정신과 질환이다.조현병은 과거 정신분열증으로 불렸던 질환으로, 대표적인 증상에는 망상과 환각이 있다. 또한 조현병 환자는 충동 조절에 문제가 있을 수 있으며, 조현병을 치료하지 않은 환자는 흔히 공격적인 행동을 보이기도 한다.

