8일 방송된 MBC ‘복면가왕’에서는 ‘빨래요정’과 ‘설거지요정’의 1라운드 대결이 펼쳐졌다. 두 사람은 브루노 마스의 ‘That's What I Like’를 선곡해 열창했다.판정단 투표 결과 설거지요정은 단 한 표 차이 박빙의 승부로 아쉽게 빨래요정에 승리를 내줬다. 이후 설거지요정은 그룹 블락비 의 ‘Toy’을 열창하며 복면을 벗었고, ‘설거지 요정’의 정체는 유나킴이었다.유나킴은 “오디션 프로그램에 많이 나갔다. ‘그만해라’라는 악플에도 이 악물고 열심히 해서 이 자리에 올 수 있었다”라며 “전민주와 칸으로 열심히 활동할 테니 많은 기대와 사랑 부탁드린다”라고 출연 소감을 밝혔다.

