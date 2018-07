제약·바이오, 올 2분기 실적 모멘텀 약화…"3분기 개선 가능"

[아시아경제 조호윤 기자]올 2분기 제약바이오 업체들의 실적 모멘텀을 기대하기 어려울 것이라는 전망이 나왔다. 실적 발표는 오는 23일부터 시작될 예정이라고 한다.김미현연구원은 보고서를 통해 "실적의 방향성이 유사한 상위 5개 제약사()의 올 2분기 합산 실적을 살펴보면, 매출은 1조3370억원(+6.8%yoy, +8.4%qoq), 영업이익은 972억원(+0.3%yoy, +1.0%qoq, 영업이익률 7.3%)로 전망된다"고 판단했다.지난해 2분기 실적이 높았던 한미약품, 녹십자의 경우 역기저효과(Base Effect)가 나타나 올 2분기에는 실적 모멘텀을 기대하기 어려울 것으로 내다봤다.실적 개선은 3분기에 가능할 것으로 봤다. 김 연구원은 "대부분의 헬스케어 기업들이 2분기 실적이 평이한 수준이기 때문에, 3분기에는 2분기보다는 실적이 개선될 가능성이 높아 보인다"고 했다.2~3분기는 실적 성수기라고 한다. 1분기는 연말 매출 달성 노력 여파로 매출이 부진한 편이라 2~3분기에 매출 성장률이 높게 나타난다는 설명이다. 4분기에는 매출 성장은 높지만, 각종 비용 반영으로 영업이익은 기대치를 하회하는 경우가 종종 발생한다고 한다.김 연구원은 "연초 국내 헬스케어 섹터 급등 이후 버블 논란, 헬스케어 기업의 연구개발비 회계처리 감리,분식회계 논란 등으로 지난 6월 한 달 동안 헬스케어 섹터가 큰 폭으로 조정을 받았다"고 설명했다.섹터 조정을 반영해 한미약품 및 유한양행에 대한 타깃 주가수익비율(PER), 목표주가를 하향했다고 전했다. 1H19 중국 시장 진출이 다가오고 있는 메디톡스에 대해서는 타깃 PER, 목표주가를 상향했다고 덧붙였다.김 연구원은 "이 보고서에서 다룬 9개 주요 제약·바이오 기업 중 매출 및 영업이익이 전년 동기 및 전분기 대비 성장하는 기업은 동아에스티가 유일할 것"이라고 추정했다.

