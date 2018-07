크로아티아 대통령, 러시아 총리와 훈훈한 악수…‘전 세계 대통령 외모 6위’

콜린다 그라바르 키타로비치 크로아티아 대통령이 러시아 크로아티아의 경기를 직접 찾아 화제다.8일 오전 3시(한국 시간) 러시아 소치 피시트 스타디움에서는 2018년 러시아 월드컵 러시아와 크로아티아의 8강전이 펼쳐졌다.이날 자국 대표팀 응원을 온 그라바르 키타로비치 크로아티아 대통령, 러시아 드미트리 메드베데프 총리의 모습이 중계 화면에 잡혔다.특히 전반 31분 러시아의 골이 터지자 키타로비치 대통령이 먼저 악수를 건넸으며 전반 39분 크로아티아가 동점골에 성공하자 메드베데프 총리가 악수를 청했다. 두 사람의 훈훈한 분위기가 눈길을 끌었다.러시아 크로아티아의 경기는 2-2로 무승부를 기록했지만, 이어진 승부차기에서 크로아티아가 4-3으로 러시아에 승리를 거뒀다.한편 키타로비치 대통령은 지난 2015년 2월부터 크로아티아의 대통령직을 수행하고 있다. 그는 미국 순위 전문 매체 ‘하티스트 헤즈 오브 스테이트’(Hottest Heads of State)가 선정한 ‘전 세계 가장 잘생긴 국가원수’ 6위에 올랐다. 문재인 대통령은 7위에 올라 화제가 일었다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.