[증권사 주간 추천 종목]하나금융투자

- 반도체가 견인하는 실적, 하반기에는 디스플레이의 가시성 높은 이익 동반- 2018년 기준 PER 6.7, PBR1.3배로 벨류에이션 부담이 없음- 1분기에 이어 2분기도 양호한 실적 달성 전망- 5G 상용화 이후 트래픽 증가에 따른 요금제 업셀링 지속 기대- 2018년 면역관문억제제를 보유하고 있는 글로벌사와의 기술협약 기대- 미국/유럽 시장으로 하이루킨 기술이전 기대감 유효- 피어그룹 넥타사의 급락으로 인한 단기급락, 저점매수 유효 구간

