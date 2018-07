폼페이오 "동창리 실험장 폐쇄 위한 실무회담 열 것"

[아시아경제 임온유 기자] 방북을 마친 마이크 폼페이오 미국 국무장관이 7일 북한 비핵화의 시간표(timeline)를 설정하는 데 있어 진전을 거뒀다고 말했다.또 동창리 미사일 엔진 실험장 폐쇄를 위한 실무회담을 곧 개최하고, 오는 12일 미국 국방부와 북측이 판문점에서 만나 미군 유해송환 문제를 논의할 예정이라고 설명했다.폼페이오 장관의 방북을 동행취재하는 외신 풀 기자단 보도에 따르면 폼페이오 장관은 평양에서 일본 도쿄로 출발하기에 앞서 북 핵미사일 시설의 비핵화와 시간표를 논의하는 데 "많은 시간(a good deal of time)"을 할애했다고 말했다.이어 "논의의 모든 요소에서 우리는 진전을 이뤘다고 생각한다"며 북한과의 협상이 "매우 생산적"이었다고 덧붙였다.한편방북 일정 동안 김정은 국무위원장과 면담하지 않은 것으로 알려졌다.폼페이오 장관은 도쿄에서 1박 한 뒤 8일 한미일 외교장관 회담에 참석해 방북 성과를 설명하고 후속 절차 등을 논의할 계획이다. 또 아베 신조 일본 총리도 예방한다.폼페이오 장관은 이어 8일부터 베트남, 9일부터 아랍에미리트(UAE)를 방문한 뒤 10일부터 12일까지 도널드 트럼프 대통령과 함께 벨기에 브뤼셀에서 열리는 북대서양조약기구(NATO) 정상회의에 참석한다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.