“삼성전자, 2분기 매출 부진은 우려 사항”

[아시아경제 구은모 기자] 하이투자증권이에 대해 올해 2분기 매출 부진은 수요 둔화나 삼성전자 제품의 경쟁력 악화를 의미하는 것일 수 있다며 우려를 드러냈다. 다만 3분기 매출과 영업이익은 스마트폰과 반도체의 출하량 증가 등으로 개선될 것으로 전망했다.송명섭 하이투자증권 연구원은 삼성전자의 올해 2분기 매출과 영업이익이 각각 58조원, 14조8000억원을 기록해 시장 컨센서스(추정치 평균)인 60조1000억원과 15조3000억원을 밑돌았다고 전했다. 2분기 각 부문 영업이익은 반도체 12조원, 디스플레이패널(DP) 8000억원, 통신모바일(IM) 2조3000억원, 소비자가전(CE) 4000억원으로 추정돼 DP, IM 부문이 특히 부진했던 것으로 진단했다.? 매출 부진이 우려되는 2분기 실적하이투자증권은 영업이익보다 매출의 부진은 다소 우려되는 사항이라고 지적했다. 송 연구원은 먼저 “2분기 삼성전자의 반도체 영업비용에는 지난달 15일 미국 법원이 평결한 카이스트에 대한 4억 달러의 배상액 일부 또는 전부가 포함돼 있을 가능성이 존재하는 것으로 보인다”며 “아직 사실 여부가 알려진 바는 없으나 만약 이러한 일회성 비용의 반영이 있었다면 삼성전자의 2분기 실제 영업이익은 시장 추정치에 부합하는 수준으로 평가될 수 있다”고 설명했다.그러나 “2분기의 매출 부진은 스마트폰·PC 등 IT 제품에 대한 전세계적 수요 둔화나 삼성전자 스마트폰 등의 경쟁력 악화를 의미하는 것일 가능성이 높아 펀더멘털 측면에서 더욱 우려되는 요인인 것으로 판단된다”고 했다.그는 “DP, IM 부문 실적이 특히 부진했던 것으로 보인다”며 “DP 부문에서는 애플향 AMOLED 출하가 3분기 초로 연기되고 LCD 가격이 지속적으로 하락하며 극히 부진한 실적이 발생한 것”으로 진단했다. 또 “IM 부문에서는 5월까지 기 출하된 갤럭시 S9의 실판매가 부진해 2분기 말에 상당한 재고와 출하 조정이 발생했고 판매 촉진을 위한 마케팅 비용의 증가 역시 나타나 매출과 영업이익의 축소가 불가피했을 것”으로 추정했다.? 3분기 영업이익은 17조원으로 개선될 듯올해 3분기 매출과 영업이익은 원·달러 환율 상승효과와 함께 애플향 능동형 유기발광다이오드(AMOLED) 출하 재개, 스마트폰과 반도체 출하량 증가에 따라 전 분기 대비 각각 15.7%, 14.7% 증가한 67조3000억원과 17조원을 기록할 것으로 전망했다.송 연구원은 “반도체 부문에서는 낸드(NAND) 평균판매단가(ASP)가 10% 가랑 추가 하락할 것으로 보이나 디램(DRAM) ASP는 1% 가량 소폭 상승하고 성수기를 맞이해 DRAM, NAND 출하량이 크게 증가할 전망”이라며 3분기 영업이익은 13조6000억원에 달할 것으로 추정했다.DP 부문에서는 “이달부터 신제품 아이폰향 플렉서블(Flexible·휘어지는) AMOLED의 출하가 본격적으로 재개되고 있는 것으로 보인다”며 “LCD 가격의 지속 하락에도 불구하고 AMOLED 출하량 증가와 ASP 상승에 따라 동 부문 영업이익은 5472억원으로 개선될 것”으로 전망했다.올해 2분기 스마트폰 출하량이 7100만대에 미치지 못한 것으로 보이는 IM 부문에서도 3분기 영업이익이 2조6500억원으로 14% 증가할 것으로 예상했다. 그는 “갤럭시 노트9과 신규 중저가 폰 출시 효과에 따라 스마트폰 출하량이 7600만대로 상승할 것으로 전망하기 때문”이라고 설명했다.

