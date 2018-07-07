À±ÁÖ¸¸ °áÈ¥¿¡ ³×Æ¼Áð ÃàÇÏ ¹°°á¡¦"7³â ¿­¾Ö ³¡ °áÈ¥, Çàº¹ÇØ º¸¿©"

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ÃÖÁ¾¼öÁ¤ 2018.07.07 14:25 ±â»çÀÔ·Â 2018.07.07 14:25

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ÇÑÆí À±ÁÖ¸¸Àº 1981³â»ýÀ¸·Î 2007³â µå¶ó¸¶ '±× ¿©ÀÚ°¡ ¹«¼­¿ö'¸¦ ÅëÇØ µ¥ºßÇß´Ù. ÀÌÈÄ ±×´Â 'Ãß³ë', '½ÃÅ©¸´ °¡µç', '½ÃÆ¼ÇåÅÍ', '½Å»çÀÇ Ç°°Ý', '±¸°¡ÀÇ ¼­', 'È¯»ó°ÅÅ¾', ¿µÈ­ 'ÄûÁî¿Õ', '°¡ºñ' µî¿¡ Ãâ¿¬Çß´Ù.

¿Â¶óÀÎÀÌ½´ÆÀ issue@asiae.co.kr

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