롯데건설·KT 등 표준협회 한국서비스대상서 종합대상

[아시아경제 정동훈 기자] 롯데건설, KT, 신한생명 등 16개 기업이 한국서비스대상에서 종합대상을 수상했다.한국표준협회 5일 서울 중구 롯데호텔에서 '2018 한국서비스대상(Korea Service Grand Prix)' 시상식을 열었다. 이번 한국서비스대상에서는 롯데건설, KT, 신한생명을 포함한 16개 기업이 종합대상을, 신설된 베스트프렉티스상에는 현대백화점, 금호리조트, 신세계 등 3사가 수상했다.DB손해보험, 삼성카드, 롯데렌탈 등 올해 5회째를 맞이하는 '서비스 디자인 경진대회'의 수상업체 17개사에 대한 표창도 함께 이뤘졌다. 고객경험 중심의 서비스품질 우수 개선사례를 선정하는 서비스 디자인 대회는 베스트 프랙티스(우수사례)를 벤치마킹할 수 있는 교류의 장을 마련해왔다. 곧이어 DB손해보험 김정남 대표이사, 롯데월드 어드벤처 박동기 대표이사 등 유공자 11명에 대한 '서비스 더 프라임 어워드(Service The Prime Award)' 시상식도 개최됐다.한국서비스대상은 미국 국가품질상인 말콤볼드리지상(MB상·Malcolm Baldridge National Quality Award)의 심사기준을 한국 서비스산업의 특성을 반영하고 적용했다.올해 선정된 서비스대상 수상기업은 현지심사에서 엄격한 잣대로 평가받았다, 심사기준은 리더십, 전략, 고객과 시장중시, 정보와 지식, 인적자원, 운영관리, 경영성과 등 7개 범주로 구성됐다. 1000점 만점 기준이다. 평가의 공정성과 심사편차를 줄이기 위하여, 기업별로 3명에서 4명의 전문 심사위원이 현장평가에 참여했다. 지난해와 마찬가지로 기업 참가연차별(1~2년차, 3~5년차, 6년차 이상)로 3단계의 심사기준을 적용, 실무자의 불필요한 부담을 줄이고 심사의 효율성을 확보하며 점진적인 서비스 품질시스템 구축을 유도하고 있다.이날 표준협회는 서비스산업 발전 및 서비스혁신에 뛰어난 리더십을 발휘하고 공헌한 서비스인(service creator) 11명에 대한 시상도 이뤄졌다. 최고경영자 및 임원 부문에서는 김정남 DB손해보험 대표, 박동기 롯데월드 어드벤처 대표, 김시엽 GS리테일 전무, 김영길 삼성카드 상무가 각각 수상했다.

