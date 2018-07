5일 ESPN은 2018 국제축구연맹(FIFA) 러시아 월드컵에 출전한 32개국의 활약상을 세 단어로 평가했다.매체는 한국이 스웨덴, 멕시코와의 경기에서 연패한 뒤 FIFA 랭킹 1위인 독일을 2-0으로 격파하는 이변을 일으켰다는 점에서 '헤드라인을 장식할 뉴스지만 너무 늦었다'는 의미로 'Headlines too late'이라고 표현했다.또, 우리나라에 패해 조별예선 최하위를 기록한 독일에 대해서는 '불명예스럽게 집에 갔다'(Home in disgrace)고 표현했다.한편 매체는 벨기에와의 16강전에서 역전패를 당한 일본에 대해 '슬픔에 잠긴 마음이 드러남'(Broken-hearted revealation)이라며 8강 진출 실패의 아쉬움을 표현했다.

