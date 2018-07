'엠카 KCON' 1위 블랙핑크…워너원·슈주·레드벨벳 등 뉴욕 팬 사로잡아

뉴욕을 뜨겁게 달군 'KCON 2018 NY’의 콘서트 현장이 오늘(5일) Mnet '엠카운트다운'에서 공개됐다.5일 오후 방송된 Mnet '엠카운트다운'에서 지난달 23~24일 미국 뉴욕 프루덴셜 센터에서 개최한 'KCON 2018 NY'의 콘서트 현장 모습이 방송됐다. 이날 방송에서는워너원은 유닛곡 '캥거루','모래시계','켜줘(Light On)' 무대를 선보였다.뉴욕을 상징하는 세 가지 키워드 'LOVE', 'PASSION', 'DARKNESS'를 콘셉트로 한 스페셜 스테이지도 꾸며졌다. 슈퍼주니어 예성과 레드벨벳 슬기, 골든차일드 주찬과 프로미스나인 지원의 듀엣, 펜타곤과 스트레이키즈의 합동 무대 등은 뜨거운 관심을 받았다.한편 '엠카운트다운' 577회 1위 후보는 그룹 블랙핑크와 뉴이스트W. 트로피는 블랙핑크에게 주어졌다.

