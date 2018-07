권오봉 여수시장, 율촌산단 이차전지 공장 건설 첫 투자협약

[아시아경제 호남취재본부 황동선 기자]5일 여수시에 따르면 이날 오전 광양경제자유구역청에서 여수시와 전라남도, 광양시, 광양만권경제자유구역청, ㈜포스코 ESM이 율촌산단에 5700억 원을 투자하는 협약을 체결했다.이날 협약식은 권오봉 여수시장과 김영록 전라남도지사, 정현복 광양시장, 김갑섭 광양만권경제자유구역청장 등이 참석한 가운데 진행됐다.투자기업 측에서는 유성 ㈜포스코 기술투자본부장, 김준형 ㈜포스코 ESM 대표 등이 참석했다.협약 내용으로는 ㈜포스코 ESM은 율촌 제1산단 2-2블럭 16만5287㎡ 부지에 5700억 원을 투자해 연간 4만t 규모의 이차전지 원료 양극재 제조공장을 건설한다.㈜포스코 ESM은 우선 내년까지는 1200억 원을 들여 연간 6000t 규모의 생산시설을 설립하고, 2020년까지 4500억 원을 투자해 양극재 제조공장을 건립을 완료할 계획이다.공장이 본격 가동되면 일자리 창출은 340여 명이 될 것으로 전망되고 있다.㈜포스코 ESM은 ㈜포스코와 ㈜휘닉스소재가 공동 출자해 2012년 설립한 이차전지 소재 전문기업이다.권오봉 여수시장은 “민선7기 출범 후 첫 투자협약이라 의미가 크다”며 “오늘 협약이 시민들에게 약속한 국내 3대 휴양관광도시 진입, 시민 1인당 소득 3만 달러 달성, 정주인구 30만 회복 기반조성을 향한 힘찬 출발점이 될 것”이라고 말했다.한편 이차전지 사업은 IT, 모바일, 전기차를 포함한 4차 산업혁명의 중심으로 미래 친환경 핵심사업으로 꼽히고 있다.

