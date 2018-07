금투업계, 印자본시장 투자확대 모색

[아시아경제 문채석 기자]

뭄바이에서는 뭄바이증권거래소를 방문하여 인도증시 현황을 파악하고, 인도의 대표적인 인프라투자펀드인 NIIF(

IL&FS(

미팅을 갖고 인프라 투자기회에 대해 논의하였다.

특히 6일엔 뭄바이에서 인도 증권당국 및 자본시장 관계자 등 100여명이 참여하는 ‘한-인도 자본시장 협력포럼’을 BBF와 공동으로 개최할 예정이다.

또 양국 자본시장 대표들간에 ‘한-인도 상호발전과 전략적 파트너십 강화방안’을 주제로 양 기관간 실질적 협력방안을 논의하는 ‘한-인도 라운드테이블’도 개최한다.

한국의 인도 기관 협력

정보교류 등을 통한 인도 대체투자 확대

한국 금융투자회사의 HTS

MTS의 인도 수출

한국 금투사의 인도 핀테크 및 IT 유망기업 투자 확대

자본시장의 외국인투자 법규·제도 개선 상호지원

중장기적 ‘한-인도 벤처투자펀드’ 조성 추진 등을 제안할 예정이다.

최근 금융투자회사의 해외진출이 크게 확대되고 있는 상황에서 실시된 이번 ‘자본시장 대표단’의 인도 방문은, 성장잠재력이 큰 인도 자본시장과의 협력관계를 강화하고 참가 금융투자회사에게 실질적인 비즈니스 기회를 제공함은 물론, 정부의 신남방정책에도 기여한다는 의미가 있다고 협회는 보고 있다.

