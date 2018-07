삼성·SK,"중국 마이크론 '판금' 반사이익 없다...D램가격 압박 요인"

[아시아경제 원다라 기자] 중국 지방법원이 미국 반도체 업체 마이크론에 자국 내 판매 금지 예비 조치를 내리자 한국 반도체 업계가 긴장하고 있다. 일각에서는 마이크론의 기존 점유율 만큼 한국 업체들이 시장 점유율을 늘릴 수 있다는 기대감도 제기되고 있지만 한국 업체들은 향후 발생할 수 있는 중국정부의 D램 가격 인하 압박에 대해 우려하는 상황이다.5일 외신에 따르면 중국 푸저우 지방법원은 3일 마이크론에 대해 대만 반도체 기업인 UMC의 기술 특허를 베꼈다는 이유로 26개 제품의 판매 금지 예비 명령을 내렸다. 이번 예비명령은 올해 초부터 계속된 미ㆍ중 무역전쟁에 따른 중국의 반격으로 해석된다. 업계 관계자는 "중국 법원은 자국 기업이 이같은 소송을 제기할 경우 무조건 자국 기업의 편을 들어주는 편"이라며 "UMC가 중국 국영기업과 협력하고 있는 만큼 미ㆍ중 무역 전쟁의 포석일것"이라고 말했다.일각에선 이번 예비명령 결정에 대해 삼성전자, SK하이닉스 등 한국 업체들이 반사이익을 누릴 것이라는 전망이 나온다. 중국 기업들의 글로벌 D램 점유율은 0%에 가까워 중국 IT 업체들로서는 한국, 미국 반도체를 사용할 수 밖에 없는데 글로벌 점유율 3위인 미국 마이크론으로부터 제품을 사올 수 없게 되면 한국 업체들에 대한 의존도가 더욱 높아질 것으로 예상된다.국내 반도체 업계 관계자는 "D램 가격이 올랐던 것은 공급량이 수요를 따라가지 못해서 발생했던 것"이라면서 "중국에서 마이크론이 D램을 공급하지 못하게 되면 삼성전자, SK하이닉스이 공급해야 할 D램 수요가 늘게 될 것이고 가격이 오르게 될 수 밖에 없는데 중국 정부가 다시 가격을 내리라고 압박할 가능성이 크다"고 말했다.또 중국 지방법원이 판매를 금지한 26개 제품이 대부분 보급형 제품으로 국내 업체들이 얻을 수 있는 반사이익도 극히 제한적이라는 분석도 나온다. 업계 관계자는 "UMC가 특허 침해 소송을 걸 수 있는 제품도 60나노급 제품"이라며 "한국 업체들은 이 같은 보급형 제품보다는 20나노급 또는 10나노급 등 프리미엄 제품에 대한 점유율이 높아 영향이 거의 없다"고 말했다.한편 시장조사업체 IHS에 따르면 삼성전자 반도체의 매출 중 중국 비중은 35.2%이며 SK하이닉스는 36.7%다. 마이크론은 53.4%에 달한다. 과학기술정통부에 따르면 5월 정보통신기술(ICT) 제품 수출액은 185.7억달러인데 이중 반도체가 109.4억달러를 차지한 것으로 나타났다. 국가별 ICT 수출액은 중국이 104억달러로 가장 많았으며 미국(17.8억달러), 유럽연합(10.1억달러) 순이었다. 중국 내 ICT 매출 중 반도체 제품 비중은 약 70% 수준(75.2억달러)였다.

