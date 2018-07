KG모빌리언스, 휴대폰결제 빅데이터 '모다스(MODAS)' 구축

[아시아경제 임철영 기자] 국내 휴대폰결제 1 위 기업인가 결제데이터와 UX(사용자 경험) 분석데이터를KG모빌리언스의 빅데이터 분석시스템 ‘모다스’는 비관계형, 초고용량 데이터 처리가 가능한 분산 저장또한 새로운 데이터분석을 통해 이전에 없던 새로운 가치가 창출되면서 이용자를 세분화하고 그에 따른 정교한휴대폰결제 산업에서 이러한 빅데이터 분석시스템이 도입된 것은 이번이 처음이다. KG 모빌리언스가 휴대폰결제KG 모빌리언스는 빅데이터 분석시스템 ‘모다스’를 통해 타 경쟁 업체들과는 확실한 차별점을 둘 예정이라고KG 모빌리언스 IT 본부 관계자는 “이번 ‘모다스’ 분석시스템 구축으로 휴대폰결제 사업에도 의미 있는 통계 정보를 갖추게 됐다

