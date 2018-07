[개장전] 증권사 스몰캡 추천주(7/5)

[팍스넷데일리 김경훈 기자]부담 없는 주가 수준2분기 연결 영업이익 377억원으로 전년동기대비 23.8% 증가 예상12개월 선행 PER: 과거 저점 7.5x vs. 현재 주가 7.9x투자의견:매수목표주가:3만8000원/전일종가:2만7200원신한금융투자 박희진2Q18 Preview: 달러강세에 묻힌 영업환경 개선2Q18 Preview: 영업이익은 견조하지만 세전손익은 적자 가능성 높아수익성 개선의 key는 후판부문투자의견:매수목표주가:1만2000원/전일종가:7440원유안타증권 이현수미술품 시장 활황+경매 플랫폼 다변화 완성2018년 오픈한 홍콩 SA+를 통해 홍콩 경매 확대 중온라인경매(블루)와 Print Bakery등 다양한 미술 경매 및 거래 플랫폼 확보KTB투자증권 김재윤2Q18 Preview: 기다림이 필요하다2Q18 Preview: 전방산업 부진과 부재료 원가 상승어려운 시기를 보내고 있다투자의견:매수목표주가:2만7000원/전일종가:2만900원유안타증권 이현수2019년이 기대된다국내 1등 산업용 공기압축기 제조 업체본격적인 중국 로컬업체 공략: 2019년 수출 매출액 198억원 +111.5% YoY신한금융투자 전태희제약2분기 실적도 양호2분기 영업이익 90억원(+26.8%, YoY)으로 컨센서스 부합 예상자체 개발한 개량신약 매출 비중 확대로 수익성 개선 지속투자의견:매수목표주가:3만2000원/전일종가:2만7450원신한금융투자 배기달김경훈 기자 lamu90@paxnet.kr

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.