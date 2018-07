'원스토어', 수수료 최대 25%p 인하

[아시아경제 조한울 기자]원스토어는 4일 서울의 한 호텔에서 기자간담회를 개최하고 새로운 앱 유통 정책을 발표했다. 원스토어는 30%였던 수수료를 20%로, 자체 결제 시스템을 사용하는 앱 개발사에겐 5%로 낮춘다. 구글 플레이스토어와 애플 앱스스토어 등이 수수료율을 30%로 책정하며 굳어진 관행을 깬 것이다.원스토어는 외부 결제 시스템도 전면 수용한다. 앱 개발사가 자체 결제 시스템을 구축한 경우에는 굳이 원스토어 결제 시스템을 이용하지 않아도 된다. 그 동안 모든 앱 마켓은 원칙적으로 다른 결제 시스템을 허용하지 않았다. 앱 개발사들은 카카오페이, 페이코, T페이 등 다양한 결제 수단을 자유롭게 선택할 수 있게 됐다. 이 경우 원스토어에 지급해야 하는 수수료는 앱 판매 수익의 5%로 더 떨어진다. 원스토어의 결제 시스템도 개발사가 원한다면 사용할 수 있다. 다만 앱 판매 수익의 20%를 원스토어에 내야 한다.원스토어는 이번 수수료 인하로 원스토어에 단독 입점하는 앱이 늘 것으로 예상하고 있다. 원스토어는 수수료가 줄어드는 만큼 개발사들의 마케팅 여력도 늘어 고객 혜택도 늘어날 것으로 기대하고 있다. 더 많은 앱과 게임이 출시되고, 더 많은 고객 혜택이 제공되면, 이용자는 증가하고 원스토어의 시장점유율이 높아지는 선순환을 만들어낼 수 있다는 게 원스토어의 전망이다.이재환 원스토어 대표는 이번 정책 변경으로 "국내시장 점유율을 30% 이상으로 높이는 게 1차 목표"라고 했다. 무선인터넷산업연합회의 조사에 따르면 지난해 원스토어는 국내 앱 마켓 거래액 중 13.5%를 점유했다.원스토어는 삼성전자의 앱 마켓인 갤럭시 앱스와도 전략적 제휴를 체결한다. 게임 개발사들은 별도 개발작업을 거치지 않고 원스토어에 등록한 게임을 그대로 갤럭시 앱스에서 판매할 수 있다.앱 · 게임 개발사들은 삼성전자의 스마트폰이 판매되는 180여개국에 자연스럽게 앱과 게임을 노출하는 효과를 기대할 수 있다. 원스토어와 삼성전자는 연내 국내 서비스를 우선 출시하고 향후 해외에서도 서비스를 제공할 계획이다.원스토어는 앱 분석기업 아이지에이웍스와 함께 광고플랫폼 '트레이딩웍스 for 원스토어'를 출시한다. 원스토어에 앱을 출시하는 회사들이 효율적으로 고객 마케팅을 펼칠 수 있게 하기 위해서다.이재환 대표는 "불문율처럼 내려오는 결제시스템 의무 규정과 수익 배분을 과감히 포기하며, 개발사와 함께 미래 성장을 이끌어가고자 한다"며 "앱·게임 시장에서 더 많은 결정 권한과 수익을 개발사에게 나누어 주고, 고객에게는 더 다양한 혜택을 제공하는 이번 정책을 통해 원스토어가 진정한 의미의 개방형 앱 플랫폼으로 거듭나고자 한다"고 각오를 밝혔다.

