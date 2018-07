KB證, S&P 국제신용등급 'A-' 획득

KB증권이 4일 세계 3대 국제신용평가기관 중 하나인 S&P (Standard and Poor’s)로부터 국제신용등급 ‘A-’를 받았다고 밝혔다. 장기신용등급 ‘A-’는 국내 시중 증권사가 획득한 국제 신용등급 중 가장 높은 수준이다.

