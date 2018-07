한-UAE 외교장관 "하반기 원전 공동진출 고위급 협의회 개최"

[아시아경제 오현길 기자] 정부는 아랍에미리트(UAE)와 올 하반기에 외교·국방 차관급 협의체와 사우디아라비아 등 제3국 원전 공동진출 등 협의를 위한 고위급 원자력협의회를 개최키로 합의했다.압둘라 빈 자이드 알 나흐얀 UAE 외교장관과외교장관간 전략대화를 정례화하는 등의양국간 특별 전략적동반자 관계 발전 방안을 논의했다.또 강 장관은 올해 '자이드 해(Year of Zayed)'에 문재인 대통령의 UAE 방문이 이루어진 것을 뜻깊게 평가하고, 이를 기념하기 위해 2016년 개원한 아부다비 한국문화원을 중심으로 다양한 문화교류행사를 개최할 예정이라고 밝혔다.이어 강 장관은 남북정상회담 및 북·미정상회담 개최 이후 급변하는 한반도 정세에 대한 현황을 설명하고 "북한 비핵화와 한반도의 평화 구축을 하는 과정에서 중동지역 내 핵심 우방국인 UAE의 지지와 협조를 희망한다"고 했다.압둘라 장관은 최근 한반도 정세를 긍정적으로 평가하면서 "책임있는 국제사회의 일원으로서 UAE 정부는 한국 정부의 비핵화 노력을 적극 지원하겠다"고 응답했다.외교부 당국자는 "양국간 현안은 물론 지역 정세에 대한 심도있는 의견을 교환하는데 유용했다"면서 "오는 9월 유엔총회 등 다자회의 계기를 활용해 후속협의를 지속해 나가기로 했다"고 설명했다.

