[시시비비] 주 52시간 규제 무엇이 문제인가

정부는 규제머신이다. 세계 어느 나라건 마찬가지다. 규제가 없으면 정부도 없다. 정부의 모든 행정행위는 법령에 근거해야 하기 때문이다. 그런데 왜 한국에서는 규제에 대한 불만이 그리 많을까.규제를 도입할 때 추구하는 가치에 차이가 있기 때문이다. 규제가 필요하더라도 민간의 자율을 최대한 보장한다는 가치를 추구하는 것과 정부가 명령하고 지시하는 방식(Command and Control)의 차이인 것이다.미국의 행정학 교과서를 보면 항상 나오는 말이 있다. 규제가 필요하다고 판단하더라도 반드시 개인의 선택의 자유를 최대한 보장하는 방향으로 디자인하라는 것이다. 이를 저해할 경우 사회 전체의 후생은 규제 이전보다 오히려 더 퇴보할 수 있다는 경고를 잊지 않는다.그렇다면 개인의 선택의 자유라는 가치를 추구할 때 규제 디자인이 어떻게 바뀔 수 있을까.미국에서 산업재해보험은 강제보험이다. 사업장을 운영하는 경영자들은 반드시 산업재해보험에 가입해야 한다. 그러나 어느 보험회사의 산업재해보험에 가입할 것인가는 경영자의 선택이다. 한국은 국가가 산재보험을 운영한다. 하나의 선택밖에 없다. 또 하나 산업재해 보험료율도 궁극적으로는 경영자의 선택이다. 안전에 집중 투자해서 재해를 줄이면 보험료가 낮아진다. 사업장에서의 과거 3년간 사고율을 기준으로 보험료율을 책정하기 때문이다.반면에 한국의 보험료율은 국가가 산정한 사업종류별 위험도에 따라 결정된다. 내 사업장에서 산재율을 낮춘다 하여 나의 보험료를 절감할 수 없는 것이다. 실제로 나는 미국에서 공장을 운영하면서 산재보험료를 절반 수준까지 낮춰 본 경험이 있다.이런 관점에서 7월1일부터 시작한 주 52시간 근로시간단축 제도를 살펴보자. 물론 시행 시기가 기업 규모에 따라 차이가 있지만 궁극적으로 한국에서는 52시간 이상 일할 수 없게 된다. 근로자나 경영자에게 선택권이 전혀 없다. 예컨대 긴급한 해외 수요가 있어 연장근로가 필요해도 52시간을 넘어설 수 없다. 추가연장이 특별허가로 가능하다고 하지만 허가가 쉽게 나오리라고 믿는 경영자는 아무도 없다. 근로자의 경우 갑자기 큰돈이 필요해서 오버타임으로 벌충하려 해도 12시간밖에 일하지 못한다. 다른 직장에서 아르바이트를 하는 등 투잡(Two Job)을 뛰는 수밖에 없다. 노사가 합의해도 불가능하다.미국은 어떤가. 산재보험과 마찬가지로 선택이 가능하다. 근로시간의 최대치가 없기 때문이다. 그렇다고 미국의 경영자들이 연장근로를 선호하는 것은 아니다. 왜냐하면 비용을 엄청 지불해야 하기 때문이다. 캘리포니아에서는 하루 8시간 넘어가면 임금이 50% 할증된다. 10시간을 넘기면 100% 할증이다. 그리고 주간 근로시간 총량 52시간을 넘기면 역시 100% 할증된다. 정부가 못하게 해서가 아니라 비용이 무서워서 52시간을 넘길 수 없는 것이다. 그러나 비용을 지불하고라도 해야만 하는 상황이라면 얼마든지 추가 연장근로가 가능하다. 따라서 미국 경영자들의 고민은 결국 연장근로에 적용되는 할증과 추가적인 고용에 따른 비용을 고려해 근로자를 적정한 수준에서 채용하는 데 있다.한국의 문제는 규제 자체가 아니라 규제 디자인에 있다. 꼭 필요한 규제라 하더라도 어떻게 하면 민간의 자율과 창의를 보장하는 방향으로 규제를 설계할 것인가에 대한 고민이 없다. 한국의 정치인이나 관료들에게 기업은 훈육시키고 가르치고 명령하고 다스려야 할 대상일 뿐이다. 뼛속까지 배어 있는 권위주의다. 그러나 경제는 결국 민간기업이 이끌어 간다. 국가사회주의경제가 아니기 때문이다. 민간의 자율과 창의, 개인의 선택이라는 가치를 추구하지 않는 한 한국은 영원한 2등 국가에 머물 수밖에 없다.강영철 한양대 특임교수

