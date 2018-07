가출한 인공지능, 호텔·편의점에 취업했네

4일 SK텔레콤은 인공지능(AI) 서비스 '누구'가 24시간 편의점 'CU(씨유)'에 배치돼, 매장 근무자 도우미로 활용된다고 밝혔다. 지금까지 집안과 차안에서 주로 사용되던 SK텔레콤의 AI서비스가 집밖으로 나와 편의점이라는 기업 서비스(B2B) 영역에 첫 적용되는 셈이다.누구는 편의점 CU 계산대 옆에 배치된다. 근무자들이 묻는 매장 운영 관련 약 200여가지의 질문에 대답하게 된다. 지금까지 매장 근무자가 편의점 운영 과정에서 궁금한 사항이 발생하면 본사에 직접 문의하거나 컴퓨터에서 찾아봐야 했다. 이제는 근무자가 누구에게 질문하고 누구가 데이터 분석을 통해 최적의 정보를 찾아 답변하게 된다.이번 서비스 적용으로 누구는 하루에도 3번 이상 편의점을 찾아오는 냉장·냉동·주류 물류차량의 위치 확인은 물론, 본사가 보내는 공지사항부터 조작 매뉴얼에 대한 문의까지 총 200여 가지 질문에 대답하게 된다.도시락 재고가 떨어진 걸 확인한 매장 근무자가 "아리아, CU 배송차량 위치 알려줘"라고 물으면 "현재 저온 배송 차량은 2개 점포 전에 있으며, 도착 예정 시간은 11시30분 입니다"라고 말한다.이밖에도 물류센터 및 편의점 기기·전자제품·내부시설 A/S 전화번호도 가르쳐준다. 누구는 전국 CU 직영 매장 약 100 개를 시작으로, 단계적으로 전국 확대될 계획이다.누구는 3분기부터 호텔에서도 일한다. 비스타 워커힐 서울호텔에서 AI를 통한 호텔 객실 서비스라는 새로운 영역의 문을 두드리게 된다. 비스타 워커힐 서울호텔에서는 조명·커튼·온도 등을 음성으로 제어할 수 있게 된다.KT의 AI도 출가를 마쳤다. 지난 5월 기가지니는 오크밸리 리조트에 입성했다. 국내 최초 AI콘도였다. 투숙객은 기기지니를 통해 리조트내 치킨을 음성 명령으로 배달할 수 있고, 음악감상, 날씨안내, 주변 맛집검색, 관광지 안내 등을 해준다. 또 현대자동차와 제휴해 집에서 AI서비스 기가지니로 자동차의 시동, 히터 및 에어컨 등을 제어할 수 있는 커넥티드카 서비스를 출시할 올해 안에 출시할 계획이다.편의점, 호텔, 아파트 등을 넘어 AI의 취직 장소는 더욱 늘어날 전망이다. SK텔레콤은 AI서비스 오픈 플랫폼을 개발 중이다. 코딩을 모르는 비개발자도 기존 AI서비스를 개선하거나 맞춤형 서비스를 만들 수 있다.하반기 중 오픈 플랫폼이 공개되면 향후 B2B영역에서 AI서비스가 대폭 확대되는 계기가 될 것"이라고 말했다.

