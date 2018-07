[굿모닝 증시]미·중 관세 부과 앞두고 긴장한 코스피

[아시아경제 박나영 기자]미ㆍ중 무역분쟁 우려가 짙어지는 가운데 4일 코스피는 2270선에서 강보합 마감했다. '파는' 기관과 '사는' 외국인 간의 줄다리기 장세가 이어졌다. 외국인은 3거래일째 4000억원 이상을 순매수했다. 전문가들은 전날 미국 증시가 마이크론과 애플의 약세로 하락한 것을 두고 4일 국내 IT 관련 종목의 하락을 야기할 수 있다고 분석했다.특히 미·중 관세 부과를오는 6일 미국과 중국이 상호 간에 관세 부과를 실행에 옮길지 여부가 가장 중요하다. 아직 결과는 불확실하지

이를 감안 한국 증시는 IT 업종의 변화에 따라 등락을 보일 것으로 전망한다.