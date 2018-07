1년내 핵폐기?…美전문가들 '볼턴 시간표'에 "비현실적" 우려

위트 연구원은 "만약 그것이 (협상에 임하는) 우리의 입장을 말하는 것이라면 괜찮다. 시도해볼 수 있다"면서도 "하지만 그것이 (협상의) 최종 목표가 된다면 시작도 하기 전에 이미 끝난 것(deal on arrival)이나 마찬가지이고, 그러면 (대북 강경파인) 볼턴 보좌관에게 북미관계 악화의 구실만 제공하게 될 것"이라고 말했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.