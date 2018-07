2018년 한국산업의 브랜드추천 조사결과 발표

한국능률협회컨설팅(KMAC, 대표 김종립)은 ‘2018 한국산업의 브랜드추천’ 조사 결과를 19일 발표했다. ‘한국산업의 브랜드추천’은 추천 관점에서 브랜드를 평가하는 조사 총 100개 산업의 브랜드들에 대한 소비자의 추천 수준을 측정했다.귀뚜라미는 미세먼지 저감에 대한 사회적 요구에 발맞춰 콘덴싱보일러부터 저녹스 1등급 일반보일러까지 고효율 친환경 제품군을 확대하며, 100% 친환경 보일러 시대를 이끌어 가고 있다. 특히, 주력 제품인 ‘거꾸로 NEW 콘덴싱 가스보일러’는 배기가스와 함께 버려지는 열을 난방과 온수에 재활용해 에너지 효율은 높이고, 질소산화물(NOx), 일산화탄소(CO) 배출량은 저감한다. 또한 귀뚜라미의 지진감지 기술은 지난 경주와 포항 지진 당시 귀뚜라미보일러가 지진을 감지해 스스로 가동을 멈춘 사실이 알려지면서 소비자들로부터 시대를 앞선 기술이란 호평을 받았다.AXA손해보험은 2001년 국내 최초로 다이렉트 자동차보험을 선보였다. 이후 혁신적인 아이디어로 한국 자동차보험 시장을 주도하며 고객의 니즈에 맞춘 상품을 제공하고 소비자 편의 증대를 위한 서비스 개발을 위해 노력해 왔다. 더불어 업계 최초로 적게 타면 적게 내는 ‘마일리지 자동차보험’을 시작으로, 운전자 범위를 본인 혹은 부부 한정으로 선택한 30대 또는 40대라면 누구나 자동차 보험료를 추가로 할인 혜택을 받을 수 있는 ‘3049 자동차보험 할인’ 등의 매력적인 상품을 선보여왔다.신한은행은 국내 최초로 디지털 키오스크(Digital Kiosk) 등 차별화된 서비스를 도입하며 한국금융의 혁신을 견인해왔다. 또한 국내 금융권 최초로 ‘브랜드경영’을 도입하며 한국 금융의 브랜드를 선도해 왔다. 평소 브랜드 전략과 브랜드 마케팅에 관심이 많은 위성호 행장의 주도 아래, 신한은행은 은행권 최초로 KBO리그 타이틀 스폰서쉽 계약을 맺고, 스폰서 네임에 적용된 신한마이카대출과 신한쏠의 마케팅을 적극 추진하고 있다.KT는 지난 5월 무제한 데이터(일부 속도제어)를 제공하는 “데이터ON 요금제”를 출시하였다. 2015년 5월 데이터에 따라 요금제를 선택하는 “데이터선택 요금제”를 국내 최초로 선보여 이동통신시장에서 큰 반향을 일으켰던 KT는 그간 변화된 고객의 데이터 사용 패턴에 맞춘 “데이터ON 요금제”로 다시 한 번 고객 만족도를 높이는데 앞장서고 있다. 또한 5G 기술 리더십을 공고히 하고 있으며, 2017년 4월부터 LTE 스마트폰 배터리를 최대 55% 더 오래 쓰는 ‘배터리 절감기술’을 국내 최초 전국망 적용했다.2017년 1월, 인공지능시대 개막을 선언하며 등장한 ‘KT 기가지니’는 KT가 오랜 시간 축적한 자체 인공지능 기술로 탄생시킨 서비스다. 음성 위주의 청각적 기능만 구현했던 유사 제품과 달리 IPTV와 연동해 TV 제어는 물론 영상 기반의 각종 기능까지 구현하는 차별점을 두었으며, 프리미엄 스피커 하만카돈을 탑재해 풍부한 음질을 제공한다. KT 기가지니는 현재 국내 AI 디바이스 가입자 1위이며, 올해 전략을 ‘누구에게나 필요한 AI로 변화’로 잡고, 키즈, 교육 등 콘텐츠를 강화하는 한편 가정은 물론 자동차, 호텔 등으로 서비스 영역을 확대해 연말까지 가입자 150만을 달성해 AI 대중화 시대를 이끌겠다는 계획이다

