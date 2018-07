아자르 “일본전, 2년 전 웨일즈전 생각…교체 선수들 덕분에 8강 진출”

[아시아경제 김성현 기자] 월드컵 16강전에서 일본에 3대2 역전승을 거둔 벨기에 대표팀의 에이스 에당 아자르(첼시)가 일본전에 대한 자신의 생각을 드러냈다.3일 오전 3시(한국시각) 러시아 로스토프 아레나에서 열린 2018 국제축구연맹(FIFA) 러시아 월드컵 16강 벨기에와 일본의 경기에서, 벨기에는 일본에 연이은 2실점을 허용했다. 하지만 이후 얀 베르통언(토트넘), 마루앙 펠라이니(맨체스터 유나이티드)의 골과 나세르 샤들리(웨스트 브로미치)의 역전 골에 힘입어 3대2 승리를 거두며 8강 진출에 성공했다.경기가 끝난 후 스페인 매체 ‘마르카’는 이날 펠라이니의 동점 골 어시스트를 기록하며 팀의 승리를 견인한 아자르와의 인터뷰 내용을 보도했다.아자르는 이 매체를 통해 “벨기에는 경기를 바꿀 수 있는 선수가 있었다. 벤치에서 대기 중이었던 교체 선수들은 게임을 변화시켰고, 그래서 우리는 8강에 진출할 수 있었다”고 전했다.이날 로베르토 마르티네즈 벨기에 감독은 선발로 나선 드리에스 메르텐스(나폴리), 야닉 카라스코(다롄 이팡)를 빼고 각각 펠라이니와 샤들리를 투입시켰고, 교체된 두 선수가 연이어 득점에 성공했다.또한 아자르는 2년 전 유로 2016 8강에서 웨일즈에 1대3으로 패한 당시를 언급하며 “일본전에서 우리는 2년 전 웨일즈전과 비슷한 양상을 보일 것이라고 생각했다”며 “그러나 우리는 득점만 한다면, 경기를 다시 뒤집을 수 있다고 생각했다”고 덧붙였다.한편 아자르는 이날 FIFA가 선정한 공식 최우수 선수(Man Of the Match)로 선정됐다. 벨기에는 오는 7일 오전 3시 러시아 카잔 아레나에서 멕시코를 꺾은 브라질과 러시아 월드컵 8강전을 치를 예정이다.

