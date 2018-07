금융보안원, '금융보안관리사' 자격제도 실시

[아시아경제 박소연 기자] 금융보안원은 금융회사 보안인력의 전문성 강화를 위해 금융보안관리사(CFSE, Certified Financial Security Expert) 자격제도를 도입하고, 3일 여의도 교육센터에서 '제1회 금융보안관리사' 양성을 위한 교육과정을 시작했다고 밝혔다.교육은 금융 비즈니스, 금융보안 관리체계, 금융IT 보안, 전자금융 보안 등 4개 과목으로 7월부터 10월까지 매주 화요일, 14주간 진행되며(총 100시간 교육) 11월 중 검정시험 실시 후 최종 합격자에게 금융보안관리사 자격을 부여할 예정이다.

제1회 금융보안관리사 교육과정에는 은행, 증권, 보험, 전자금융업 등 금융업권의 IT·보안 실무경력이 3년 이상인 IT 정보보호 담당자 60명이 참가했다.