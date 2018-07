올해 취소된 노벨문학상 대신할 문학상 생긴다

[아시아경제 이종길 기자]성추문 파문 및 미온적 대처로 스웨덴 한림원이 올해 노벨문학상 선정을 취소한 가운데 스웨덴 문학계 인사들이 이를 대신할 문학상을 마련한다. 2일(현지시간) 영국 일간지 가디언에 따르면 스웨덴의 작가, 배우 등 문화계 인사 등 100여 명은 최근 '뉴 아카데미(the New Academy)'라는 단체를 설립했다.이들은 성명에서 "사람들에게 문학과 문화는 특권, 편향으로 인한 오만이나 성차별 없이 민주주의와 투명성, 공감, 그리고 존중을 증진해야 한다는 점을 상기시키려고 이 단체를 세웠다"고 했다. "인간의 가치에 대한 의문을 제기하는 목소리가 점점 커지는 시대에서 문학은 침묵과 억압의 문화를 멈출 대항 세력으로 그 중요성이 더욱 커지고 있다. 세계 최고의 문학상은 올해도 여전히 진행되어야 한다"고 했다.추천은 스웨덴의 모든 도서관 사서들이 담당한다. 작가의 국적은 상관없지만, 작품이 최소 두 권 이상이 돼야 한다. 여기서 하나는 지난 10년 이내의 것이어야 한다. 뉴아카데미는 후보 추천이 끝나면 일반인을 대상으로 투표를 진행한다. 많은 인기를 얻은 작가 네 명을 추린 뒤 심사위원단에 넘긴다. 심사에는 편집자와 대학교수, 사서 등이 참여한다. 전통적으로 노벨문학상 수상자가 발표되는 10월에 수상자를 공표할 예정이다. 이 단체는 시상식을 마친 뒤 바로 해산한다.

