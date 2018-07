IT 거물 다 오는데… 이재용 올해도 선밸리 불참, 왜

[아시아경제 원다라 기자] 이재용부회장이 2년 연속 '선밸리 컨퍼런스'에 불참한다. 이 부회장은 국내 활동은 자제하면서도 해외 출장을 통해 글로벌 네트워크 회복에 심혈을 기울이고 있다. 재계는 이 부회장이 '선밸리 컨퍼런스'에 올해는 참석할 것으로 예상했다. 하지만 참석하지 않기로 최종 결정한 것이다. 국정농단 재판의 대법원 판결이 아직 남아 있는 만큼 대외활동을 최소화 하기 위한 행보로 관측된다.3일, 외신에 따르면 이 부회장은 10일부터 미국 아이다호 선밸리에서 열리는 선밸리 콘퍼런스에 불참한다. 이 부회장은 지난 2016년을 마지막으로 2년 연속 불참하게 됐다. 삼성전자 관계자는 "이 부회장이 선밸리 컨퍼런스에 참석하지 않기로 했다"며 "초청을 받지 못했는지 등은 확인해줄수 없다"고 말했다. 미국 투자은행인 앨런앤컴퍼니가 1983년부터 매년 7월 일주일에 걸쳐 비공개로 개최하는 선밸리 컨퍼런스는 '거물급' 세계 주요 IT, 금융 업계 인사들이 총출동하는 자리다. 이 부회장은 전무 시절이던 지난 2006년부터 이 행사에 참여해 글로벌 업계 최고경영진(CEO)들과 교류해왔지만 지난해 '최순실 국정농단사태'로 구속되며 참석하지 못했다.불참 이유는 지난해부터 이어진 '삼성 때리기'와 무관하지 않은 것으로 알려졌다. 대법원 판결이 남아 있는 만큼 대외 활동을 최소화 할 수 밖에 없다는 설명이다. 삼성 관계자는 "이 부회장은 삼성 계열사에 여러 악재가 겹친데다 본인의 대법원 판결이 남은 만큼 주목 받는 것에 대한 부담이 큰 것으로 보인다"면서 "당분간 대외 활동을 최소화하기로 했다"고 말했다.이 부회장에 대한 대법원 재판은 진행중이며 내년 상반기 선고가 내려질 예정이다. 이 부회장이 집행유예 선고를 받은 만큼 미국 입국이 어렵다는 관측도 있다. 법무부에 따르면 미국은 징영혁, 집행유예 이상을 선고받은 사람의 입국을 제한한다. 사회ㆍ경제적인 기반이 있는 경우에는 입국할 수 있지만 이를 입증해야 하는 과정이 까다롭다. 이 부회장은 지난 2월 출소 후 해외 출장을 이어가고 있지만 일본, 캐나다, 중국, 유럽국가 등만 방문했을 뿐 유독 미국은 찾지 않고 있다.이 부회장은 지난 2013년에는 글로벌 주요 인사를 대상으로 포럼을 직접 발표하기도 했으며 2014년에는 팀쿡 애플 CEO와 만나 특허분쟁을 지속해온 애플과 미국을 제외한 다른 국가에서 소송전을 중단하겠다고 발표한 바 있다. 같은 해 이 컨퍼런스에서 이 부회장과 만난 마크 주커버그 페이스북 CEO는 미국 본사와 아태지역 본부 임원 등 40여명을 이끌고 수원 삼성전자 본사를 방문하기도 했다. 2016년 마지막으로 참석했을땐 지니 로메티 IBM CEO와 회동했다. 재계 관계자는 "이 부회장의 가장 큰 경쟁력은 '글로벌 인맥'이었는데 주요 해외 행사에 참석하지 못하여 이러한 경쟁력을 잃게될 가능성이 있다"면서 "이는 국가적으로도 큰 손해"라고 말했다.한편 이 부회장이 참석하지 않는 올해 선밸리 컨퍼런스에는 예년과 같이 글로벌 주요 인사들이 참석한다. 주요 참석자는 팀 쿡애플 CEO, 마크 저커버그 페이스북 CEO, 제프 베조스 아마존 CEO, 워런 버핏 버크셔해서웨이 CEO, 손정의 소프트뱅크 CEO, 리드 헤이스팅스 넷플릭스 CEO, 메리 바라 GM CEO, 랜달 스테픈슨 AT&T CEO , 루퍼트 머독 뉴스코퍼레이션 CEO , 브라이언 로버츠 컴캐스트 CEO , 월마트 더그 맥밀런 CEO, 밥 아이거 디즈니 CEO , 필 나이트 나이키 창업주 등이다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.