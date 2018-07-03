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[Æ¯ÆÄ¿ø Ä®·³]"¾Ö±¹°¡ Á¦Ã¢Àº »ý·«ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù"

ÃÖÁ¾¼öÁ¤ 2018.07.03 11:17 ±â»çÀÔ·Â 2018.07.03 11:17

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[¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦ ´º¿å ±èÀºº° Æ¯ÆÄ¿ø] "½Ã°£ °ü°è»ó ¾Ö±¹°¡ Á¦Ã¢Àº »ý·«ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù."

Áö³­´Þ 28ÀÏ(ÇöÁö½Ã°£) ´º¿å ¸ÇÇØÆ° 32¹ø°¡¿¡¼­ ¿­¸° '´º¿å ÄÚ¸®¾Æ¼¾ÅÍ ±â°ø½Ä'. ±¹¹ÎÀÇ·Ê Áß »çÈ¸ÀÚ°¡ ºü¸¥ ÁøÇàÀ» À§ÇØ ¾Ö±¹°¡¸¦ »ý·«Çß´Ù. ¾ß¿Ü¿¡¼­ ÁøÇàµÇ´Â Çà»çÀÎµ¥´Ù, ÀÌ³¯ ¸ÇÇØÆ°ÀÇ ³¯¾¾´Â ¸» ±×´ë·Î Ç«Ç« Âî´Â ÇÑ¿©¸§ ³¯¾¾¶ó ´Ùµé ÀÚ¿¬½º·´°Ô ³Ñ±â´Â ºÐÀ§±â¾ú´Ù.

±×·±µ¥ °©ÀÚ±â, Çà»ç Âü¼®ÀÚ Áß ÇÑ »ç¶÷ÀÌ ¼Ò¸®¸¦ Áö¸£±â ½ÃÀÛÇß´Ù. "¿Ö ¾Ö±¹°¡¸¦ »ý·«ÇÏ´À³Ä"¶ó´Â °Í. ÇÑ±¹ÀÎÀÌ°í, ´º¿å¿¡¼­ »ì°í ÀÖ´Ù´Â ÀÌ ±³¹ÎÀº "¿©±â°¡ ÄÚ¸®¾Æ¼¾ÅÍ ±â°ø½ÄÀÎµ¥ ¾Æ¹«¸® ¹Ì±¹ÀÌ¶óµµ ÇØµµ ±×·¸Áö ¿Ö ¾Ö±¹°¡¸¦ »ý·«ÇÏ´À³Ä"¸ç ÇÑ±¹¾î¿Í ¿µ¾î·Î ¹ø°¥¾Æ°¡¸ç °í·¡°í·¡ ¼Ò¸®¸¦ Áú·¶´Ù. Çà»ç¸¦ ¼Ò¶õÇÏ°Ô ¸¸µç °ÍÀº »ç½ÇÀÌÁö¸¸, ÀÌ ±³¹ÎÀÇ ¸»µµ ÀÏ¸®´Â ÀÖ´Ù. ÄÚ¸®¾Æ¼¾ÅÍ´Â ¹®È­Ã¼À°°ü±¤ºÎ »êÇÏ ÇØ¿Ü¹®È­È«º¸¿øÀÌ °Ç¸³ÇÏ´Â °Ç¹°·Î, ¼¼°è Áß½ÉÁö ´º¿å¿¡¼­ ÇÑ±¹À» ¾Ë¸± Áß¿äÇÑ °Ç¹°ÀÌ±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.

2009³â ºÎÁö¸¦ ¸ÅÀÔÇÑ Áö 9³â ¸¸¿¡ °ø»ç¿¡ µé¾î°¡°Ô µÈ ¶æ±íÀº Çà»çÀÎ ¸¸Å­, ÀÌ³¯ Çà»ç¿¡´Â ´º¿å ´ºÀúÁö ÀÏ¿øÀÇ ÇÑÀÎ´ÜÃ¼ ÀÓÁ÷¿ø, ¹®È­¿¹¼ú°è ÀÎ»ç ¹× °ÇÃà¼³°è¡¤°ø»ç°ü°èÀÚ µîÀ» Æ÷ÇÔ ¾à 150¿©¸íÀÌ Âü¼®Çß´Ù. ¾óÇÍ ºÁµµ ÇÑ±¹ÀÎÀÌ Àý¹ÝÀ» ³Ñ±â°í, ³ª¸ÓÁö´Â ÇöÁöÀÎµéÀÎ °ÍÀ¸·Î º¸¿´´Ù. ¸î ¹øÀÇ °í¼ºÀÌ ¿À°£ ÈÄ Çà»ç´Â ÀÚ¿¬½º·´°Ô ÁøÇàµÉ °ÍÀÌ¶ó »ý°¢ÇßÁö¸¸ ÀÌ ÇÑ±¹ ±³¹ÎÀº ¾Ö±¹°¡¸¦ ºÎ¸¦ ¶§±îÁö º»ÀÎÀº ¸ØÃßÁö ¾ÊÀ» °ÍÀÌ¶ó¸ç ¼Ò¸®¸¦ ÃÆ´Ù. »ç¶÷µéÀÇ Ç¥Á¤µµ ¹¦ÇØÁ³´Ù. °á±¹ ÀÌ³¯ Çà»ç¿¡¼­ ÁÖÃÖ ÃøÀÌ ¾Ö±¹°¡¸¦ »ý·«ÇØ ¹Ì¾ÈÇÏ´Ù¸ç "¹ÝÁÖ´Â ¾ø´õ¶óµµ ´Ù°°ÀÌ ºÒ·¯º¸¸é ¾î¶»°Ú³Ä"°í Á¦ÀÇÇÏ¸é¼­ ¼Ò¶õÀº ¸¶¹«¸®µÆ´Ù.
¹Ì±¹ÀÎµéÀº ±¹°¡ Á¦Ã¢¿¡ ¿­½ÉÀÌ´Ù. ¾ß±¸Àå, ³ó±¸Àå µî ´ëºÎºÐÀÇ Çà»ç¿¡¼­ ±¹°¡ Á¦Ã¢ÀÌ ºüÁöÁö ¾Ê´Â´Ù. ÇÑ±¹¿¡¼­µµ ¿îµ¿°æ±â Àü ¾Ö±¹°¡¸¦ ºÎ¸£±â´Â ÇÏÁö¸¸, ¹Ì±¹ÀÎµé¸¸Å­ ¿­½ÉÈ÷ µû¶ó ºÎ¸£´Â °ÍÀº º» ÀûÀÌ ¾ø´Ù. ÀÌµéÀº ¸ðÀÚ±îÁö ºüÁü¾øÀÌ ¹þ¾îµé°í ¸ñÃ»²¯ ±¹°¡¸¦ ºÎ¸¥´Ù. ¸¸¾à Å×·¯³ª ±¹°¡ÀûÀÎ Àç³­ÀÌ ¹ß»ýÇßÀ» ¶§¿¡ ±¹°¡ Á¦Ã¢ÀÇ ¸ñ¼Ò¸®´Â ´õ¿í Ä¿Áø´Ù. ¹Ì±¹ÀÎµéÀÇ ³ª¶ó »ç¶ûÀ» ¿³º¼ ¼ö ÀÖ´Â ´ë¸ñÀÌ´Ù. ±¹°¡¿¡´Â ³ª¶óÀÇ ¿ª»ç¿Í ¹®È­, ÁöÇâÇÏ´Â °¡Ä¡°¡ ´ã°Ü ÀÖ´Ù. ¶§·Î´Â ¸¶À½ ±íÀº ¼Ó¿¡ ÀÖ´ø ¾Ö±¹½ÉÀ» ²ø¾î³» ¹¶Ä¡´Â ¸Å°³ ¿ªÇÒÀ» ÇÑ´Ù. ÀþÀº »ç¶÷µéµµ ¸ñÃ»²¯ ±¹°¡¸¦ ºÎ¸£°í È¯È£ÇÏ´Â ¸ð½ÀÀ» º¸¸é ºÎ·¯¿òµµ »ìÂ¦ »ý±ä´Ù.

ÃÖ±Ù ÇÑ±¹¿¡¼­´Â ¾à½Ä ±¹¹ÎÀÇ·Ê°¡ º¸ÆíÈ­µÇ°í ÀÖ°í, ¾Ö±¹°¡¿Í ±¹±â¿¡ ´ëÇÑ °æ·Ê µî °Ý½Ä¿¡ ÁýÂøÇÏ´Â °ÍÀ» 'ÄðÇÏÁö ¸øÇÏ´Ù'°í º¸´Â ¼ºÇâµµ ÀÖ´Â °Í °°´Ù. Æ¯È÷  ŒÀº ¼¼´ëµé »çÀÌ¿¡¼­ ÀÌ·± ¼ºÇâÀº ´õ¿í »ý°Ü³µ´Ù. ¼¼´ë°£ÀÇ °¥µî, 'ÅÂ±Ø±â ºÎ´ë'¶ó´Â »óÂ¡¼º µîÀÌ °ãÃÄÁö¸é¼­ ±¹±â¿Í ±¹°¡¿¡ ´ëÇÑ ºÎÁ¤ÀûÀÎ ÀÌ¹ÌÁö°¡ ´õÇØÁ® ¾ÈÅ¸±î¿ï »ÓÀÌ´Ù.

¹°·Ð Áö³ªÄ¡°Ô ¸¹Àº °Ý½Ä°ú ÀýÂ÷¿¡ ÁýÂøÇÏ´Â °ÍÀÌ ÁÁ´Ù´Â ¾ê±â´Â ¾Æ´Ï´Ù. ±¹¹ÎÀÇ·Ê¸¦ »ý·«ÇÏ´Â °ÍÀÌ ºÒ¹ýµµ ¾Æ´Ï´Ù. '±¹¹ÎÀÇ·Ê ±ÔÁ¤'¿¡ µû¸£¸é Á¦ 4Á¶¿¡¼­ ÀýÂ÷ ¹× ½ÃÇà¹æ¹ýÀ» ±ÔÁ¤ÇÏ¸é¼­ Á¤½ÄÀýÂ÷¿Í ¾à½ÄÀýÂ÷·Î ±¸ºÐÇß´Ù. ¾à½Ä ÀýÂ÷¿¡¼­´Â ¾Ö±¹°¡ Á¦Ã¢À» »ý·«ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï Çß°í, Çà»ç À¯Çü¿¡ µû¶ó ¼ø±¹¼±¿­ ¹× È£±¹¿µ·É¿¡ ´ëÇÑ ¹¬³äÀ» »ý·«ÇÏ´Â °Íµµ °¡´ÉÇÏ°Ô Çß´Ù. ±×·¯³ª ÀÌ·± ±ÔÁ¤Àº Â÷Ä¡ÇÏ´õ¶óµµ ÃÖ±Ù ±¹¹ÎÀÇ·Ê ÀýÂ÷ ÀÚÃ¼¸¦ °ÅÃßÀå½º·¯¿î °ÍÀ¸·Î ÀÎ½ÄÇÏ´Â °Í¿¡ ´ëÇØ¼­´Â »ý°¢ÇØ º¼ ÇÊ¿ä°¡ ÀÖ´Ù. ¾î¸°ÀÌµé »çÀÌ¿¡¼± Á¦´ë·Î µÈ ±¹¹ÎÀÇ·Ê ÀýÂ÷Á¶Â÷ ¸ð¸£´Â °æ¿ìµµ ¸¹´Ù°í ÇÑ´Ù. ÀÌÁ¦ ÀÌÆ² ÈÄ¸é ¹Ì±¹Àº µ¶¸³±â³äÀÏÀ» ¸Â´Â´Ù. ¿Â µ¿³×¿¡ ¼ºÁ¶±â°¡ ÈÖ³¯¸®°í ±¹°¡¸¦ µè°Ô µÉ °ÍÀÌ´Ù. ¹ú½áºÎÅÍ ¼ºÁ¶±â¸¦ ¸ðÆ¼ºê·Î ÇÑ Æ¼¼ÅÃ÷µµ ÀÜ¶à ÆÈ¸®°í ÀÖ´Ù. ÇÑ±¹¿¡¼­µµ ±¹±â, ±¹°¡¿¡ ´ëÇÑ ÀÎ½ÄÀÌ Á» ´õ ¹Ù²î±æ ¹Ù¶ó´Â ¸¶À½ÀÌ´Ù.

´º¿å ±èÀºº° Æ¯ÆÄ¿ø silverstar@asiae.co.kr

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  2. 2ÅÂÇ³Áø·Î¿¹»ó, ÀÏº» ¾²½Ã¸¶ ¼¶À¸·Î¡¦"ºÎ»ê ...
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