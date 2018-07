"역시 BTS"…방탄소년단, 'FAKE LOVE' 뮤직비디오 2억뷰 돌파

그룹 방탄소년단의 ‘FAKE LOVE’ 뮤직비디오가 2억 뷰를 돌파했다.방탄소년단의 정규 3집 LOVE YOURSELF 轉 ‘Tear’의 타이틀곡 ‘FAKE LOVE’ 뮤직비디오는 지난 1일 오후 6시55분께 유튜브 조회 수 2억 뷰를 돌파했다.이는 지난 5월18일 오후 6시 공개 후 44일 만의 2억 뷰로, 방탄소년단 뮤직비디오 조회수 사상 가장 빠른 기록이자 한국 그룹 최단 시간이다.앞서 ‘FAKE LOVE’ 뮤직비디오는 공개 후 4시간 55분 만에 1000만 뷰, 8시간 54분만에 2000만 뷰를 돌파하였고, 9일 만에 1억 뷰를 넘으며 한국 그룹 최단 시간 기록을 세운 바 있다.이로써 방탄소년단은 ‘Not Today‘와 ‘Save ME’, ‘MIC Drop’ 리믹스, ‘상남자’에 이어 ‘FAKE LOVE’까지 총 5편의 2억 뷰 뮤직비디오를 보유하게 됐다.이 외에도 방탄소년단은 한국 그룹 최초로 4억 뷰를 돌파한 ‘DNA’ 뮤직비디오를 비롯해 ‘불타오르네’, ‘쩔어’, ‘피 땀 눈물’ 등 총 3편의 3억 뷰 뮤직비디오와 ‘봄날’, ‘Danger’, ‘I NEED U’, ‘호르몬 전쟁’ 등 총 4편의 1억 뷰 뮤직비디오를 보유하고 있다.이 소식을 접한 네티즌들은 “역시 방탄이네요”, “기록행진이구나!”, “방탄의 기록은 방탄이 깬다~”, “BTS 꽃길 응원해요”, “비록 콘서트는 못가지만..우리 언젠가 만날 수 있을 거야!!” 등 다양한 반응을 보였다.

