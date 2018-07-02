¿¬¼¼ÀÇ·á¿ø, 'Äª´Ù¿À¼¼ºê¶õ½ºº´¿ø' Âø°ø½Ä¡¦2021³â °³¿ø

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ÃÖÁ¾¼öÁ¤ 2018.07.02 17:23 ±â»çÀÔ·Â 2018.07.02 17:23

Á¾ÇÕº´¿ø±Þ ÀÇ·á ±â°ü Ã¹ ñé ÁøÃâ¡¦105¸¸ ¿©Æò 1000º´»ó ±Ô¸ð °Ç¸³

2ÀÏ Áß±¹ Äª´Ù¿À ¶ó¿À»ê±¸¿¡¼­ ÁøÇàµÈ Äª´Ù¿À¼¼ºê¶õ½ºÂø°ø½Ä¿¡¼­ Âü¼®ÀÚµéÀÌ ÃâÇ×ÀÇ½ÄÀ» ÁøÇàÇÏ°í ÀÖ´Ù. »çÁø ¿ÞÂÊºÎÅÍ Á¶¿¬ ¶ó¿À»ê±¸Àå, ±è¿ëÇÐ ¿¬¼¼´ë ÃÑÀå, ¹Ú»ï±¸ ¿¬¼¼´ë ÃÑµ¿¹®È¸Àå, ³ë¿µ¹Î ÁÖÁß±¹ ´ëÇÑ¹Î±¹ ´ë»ç, ¹Ý±â¹® Àü À¯¿£ »ç¹«ÃÑÀå, ÇÑ½Â¼ö îñ ±¹¹«ÃÑ¸®, ÇÑ¹æ¿µ Á¤Çù¿Ü»çÀ§¿øÈ¸ ºÎÁÖÀÓ, ¶õ½Å Äª´Ù¿À ºÎ½ÃÀå, ÀÌÁ¤Èñ À¯ÇÑ¾çÇà »çÀå, ±¸ºù¿Á »êµÕ¼º À§°èÀ§ ºÎÁÖÀÓ.
2ÀÏ Áß±¹ Äª´Ù¿À ¶ó¿À»ê±¸¿¡¼­ ÁøÇàµÈ Äª´Ù¿À¼¼ºê¶õ½ºÂø°ø½Ä¿¡¼­ Âü¼®ÀÚµéÀÌ ÃâÇ×ÀÇ½ÄÀ» ÁøÇàÇÏ°í ÀÖ´Ù. »çÁø ¿ÞÂÊºÎÅÍ Á¶¿¬ ¶ó¿À»ê±¸Àå, ±è¿ëÇÐ ¿¬¼¼´ë ÃÑÀå, ¹Ú»ï±¸ ¿¬¼¼´ë ÃÑµ¿¹®È¸Àå, ³ë¿µ¹Î ÁÖÁß±¹ ´ëÇÑ¹Î±¹ ´ë»ç, ¹Ý±â¹® Àü À¯¿£ »ç¹«ÃÑÀå, ÇÑ½Â¼ö îñ ±¹¹«ÃÑ¸®, ÇÑ¹æ¿µ Á¤Çù¿Ü»çÀ§¿øÈ¸ ºÎÁÖÀÓ, ¶õ½Å Äª´Ù¿À ºÎ½ÃÀå, ÀÌÁ¤Èñ À¯ÇÑ¾çÇà »çÀå, ±¸ºù¿Á »êµÕ¼º À§°èÀ§ ºÎÁÖÀÓ.


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¿¬¼¼ÀÇ·á¿øÀº ½ÅÈ­Áø(ãæü¤ÐÞ)±×·ì°ú 2ÀÏ ¿ÀÀü 11½Ã30ºÐ(ÇöÁö½Ã°£) Áß±¹ Äª´Ù¿À½Ã ¶ó¿À»ê±¸¿¡¼­ ¡®Äª´Ù¿À¼¼ºê¶õ½ºº´¿ø¡¯ Âø°ø½ÄÀ» °¡Á³´Ù°í ¹àÇû´Ù.

Âø°ø½Ä¿¡´Â ¿¬¼¼´ëÇÐ±³¿¡¼­ ¹Ý±â¹® ±Û·Î¹ú»çÈ¸°øÇå¿ø ¸í¿¹¿øÀå°ú Çãµ¿¼ö ¿¬¼¼´ëÇÐ±³ ÀÌ»çÀå, ±è¿ëÇÐ ¿¬¼¼´ëÇÐ±³ ÃÑÀå, ¹Ú»ï±¸ ¿¬¼¼´ëÇÐ±³ ÃÑµ¿¹®È¸Àå, ¹ÚÃ¢ÀÏ ¿¬¼¼´ëÇÐ±³ ÀÌ»ç, ÇÑ½Â°æ ¿¬¼¼´ëÇÐ±³ ÀÇ´ëÃÑµ¿Ã¢È¸Àå, À±µµÈì ¿¬¼¼ÀÇ·á¿øÀå, ÀÌº´¼® ¼¼ºê¶õ½ºº´¿øÀå µîÀÌ Âü¼®Çß´Ù. ½ÅÈ­Áø±×·ì¿¡¼­´Â Àå¥bÈ­ È¸Àå°ú ·ùµ¶Æò ÃÑÀç µîÀÌ Âü¼®Çß´Ù.

Äª´Ù¿À¼¼ºê¶õ½ºº´¿øÀº ¿¬¼¼ÀÇ·á¿ø°ú ½ÅÈ­Áø±×·ìÀÌ ÇÕÀÚÇüÅÂ·Î °Ç¸³ÇÏ´Â Á¾ÇÕº´¿øÀÌ´Ù. ¾ç ±â°üÀº 2014³â 8¿ù º´¿ø°Ç¸³¿¡ °üÇÑ ¾çÇØ°¢¼­(MOU) ±³È¯¿¡ ÀÌ¾î, 2016³â 3¿ù ÇÕÀÛ¹ýÀÎ ¼³¸³ °è¾àÀ» Ã¼°áÇÏ¸é¼­ º´¿ø °Ç¸³À» ±¸Ã¼È­Çß´Ù. ½ÅÈ­Áø±×·ìÀº ¹°·ù, ±ÝÀ¶ÅõÀÚ, ºÎµ¿»ê°³¹ß, ½Ç¹ö»ç¾÷ µîÀ» ÁÖ·Â »ç¾÷¿µ¿ªÀ¸·Î »ï°í ÀÖ´Â ±â¾÷À¸·Î ¿¬°£ 164¾ïÀ§¾È(¾à 2Á¶9000¾ï¿ø)ÀÇ ¸ÅÃâÀ» ¿Ã¸®°í ÀÖ´Â »êµÕ¼º ´ëÇ¥ ±â¾÷ÀÌ´Ù.

Äª´Ù¿À¼¼ºê¶õ½ºº´¿øÀº Áß±¹ Äª´Ù¿À½Ã°¡ Ä£È¯°æ ½Å(ãæ)µµ½Ã±¸¿ªÀ¸·Î Á¶¼ºÇÑ ¾à 350¸¸§³(105¸¸ ¿© Æò) ±Ô¸ðÀÇ ±¹Á¦»ýÅÂ°Ç°­½ÃÆ¼ ³»¿¡ Áö»ó 20Ãþ°ú ÁöÇÏ 4Ãþ 1000º´»ó ±Ô¸ð·Î °Ç¸³µÈ´Ù. 2021³â ÇÏ¹Ý±â °³¿øÀ» ¸ñÇ¥·Î ÇÑÈ­ 3000¿© ¾ï ¿øÀÇ ¿¹»êÀÌ ÅõÀÔµÇ¸ç ½ÅÈ­Áø±×·ì°ú ¿¬¼¼ÀÇ·á¿øÀÌ 50:50 ºñÀ²·Î ÃâÀÚÇÑ´Ù. ½ÅÈ­Áø±×·ìÀº Àü¾× Çö¹°ÅõÀÚ¸¦, ¿¬¼¼ÀÇ·á¿øÀº º´¿ø°Ç¸³ ÀÚ¹®°ú º´¿ø¼³°è, ¼¼ºê¶õ½º »óÇ¥ »ç¿ë±Ç µîÀÇ ÁöÀûÀç»ê±ÇÀ» ¸Å°¢ÇØ ¸¶·ÃµÇ´Â Çö±ÝÀ» ÅõÀÚÇÏ°Ô µÈ´Ù.
Äª´Ù¿À¼¼ºê¶õ½ºº´¿øÀº ±âÁ¸ ¼¼ºê¶õ½ºº´¿øÀÇ ¿ì¼öÇÑ Áø·á½Ã½ºÅÛ°ú È¯ÀÚ Áß½É º´¿ø °Ç¹° ¼³°è¸¦ ±âº»À¸·Î °ÇÃàµÇ¸ç, Áß±¹ ÇöÁö Æ¯¼º¿¡ ¸Â´Â ÁúÈ¯º° Àü¹®¼¾ÅÍ¿Í Æ¯¼ö Å¬¸®´ÐÀÌ °­È­µÅ ¿î¿µµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. Æ¯È÷ Áß±¹ ÀÇ·áÁø¿¡ ´ëÇÑ ±³À°Àº ¹°·Ð ÀÓ»ó½ÃÇè µî ÀÇ·á»ê¾÷È­ÀÇ ¿ªÇÒµµ ´ã´çÇÏ°Ô µÈ´Ù.

À±µµÈì ¿¬¼¼ÀÇ·á¿øÀåÀº ¡°ÇÑÁß ÀÇ·áÇù·ÂÀÇ »õ·Î¿î ÀåÀ» ¸¸µé¾î °£´Ù´Â »ç¸í°¨À¸·Î 134³â ¿ª»ç ¼¼ºê¶õ½ºÀÇ Ã·´Ü ÀÇ·á¼­ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÒ °Í¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°ÇÑÁß ÀÇÇÐ¿¬±¸ÀÇ Áß½ÉÃàÀÌÀÚ ÀÇ·á¼­ºñ½º »ê¾÷ÀÇ »õ·Î¿î Çãºê·Î ¼ºÀå½ÃÄÑ Äª´Ù¿À½Ã ¹× »êµÕ¼º Áö¿ª ¹ßÀü¿¡µµ ±â¿© ÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.

¼­¼ÒÁ¤ ±âÀÚ ssj@asiae.co.kr

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