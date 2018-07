[아시아경제 문채석 기자]는 SUNJIN FARMSCO CO., LTD를 자회사로 편입했다고 2일 공시했다.자회사 편입 후 지분율은 100%다. 회사 측은 "하림홀딩스 흡수합병에 따른 자회사 편입"이라고 사유를 밝혔다.

