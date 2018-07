제8회 ‘e-ICON 세계대회’ 최고혁신상 수상

여수삼일중 2학년 김원종·정태양, 목포마리아회고 3학년 최종빈·임하민 학생 수상

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남도교육청(교육감 장석웅)은 지난 6월 30일 제8회 e-ICON(e-learning International Contest of Outstanding New ages) 세계대회에서 여수삼일중 2학년 김원종?정태양, 목포마리아회고 3학년 임하민?최종빈 학생들이 심사위원들로부터 가장 창의성 높은 콘텐츠로 평가받아 최고혁신상(Best Innovation Award)을 각각 수상했다고 밝혔다.e-ICON 세계대회는 국내외 ICT분야 우수학생들이 글로벌팀을 이뤄 국제사회가 함께 사용할 수 있는 이러닝 콘텐츠를 개발·경진하는 이러닝 분야 올림픽이다.교육부 및 미국 하와이주 교육부가 공동 주최하고 IACE(APEC 국제교육협력원)가 주관한 이번 대회는 지난 6월 24일부터 30일까지 미국 하와이에서 12개국 80여 명이 참가했다.본 대회에 참가해 입상한 학생들은 인문학적 상상력과 과학기술적인 창의력으로 기획하고 제작한 안드로이드 기반 교육용 모바일 앱을 영어 시연 및 프레젠테이션으로 제시해, 심사위원들로부터 매우 창의적인 결과물로 평가받았다.또 해외 학생들과 함께 이러닝 콘텐츠 개발 관련 지식 및 기술 공유, 글로벌 협업을 통한 공동 콘텐츠 개발경험, 글로벌 전문가로부터의 평가 및 피드백 등 다양한 역량개발의 기회를 가졌다.중등부 황하선(여수삼일중), 고등부 주현웅(목포마리아회고) 지도교사는 교직에 발을 들여놓은 후 줄곧 IT 특히 소프트웨어교육 분야에 관심을 갖고 제자들을 육성해 인재로 길러냈다.이들은 “최근 교육현장에서 4차산업혁명시대 소프트웨어(SW)교육의 강화로 인해 교육패러다임이 변화하고 있으며, 이를 증명하듯 교사중심에서 학생중심으로의 프로젝트, 협력학습체제로 변화가 이뤄지고 있다”며 소프트웨어교육 중심 이러닝교육에 대한 열정을 보여줬다.미래인재과 손현숙 과장은 “미국 하와이에서 개최된 제8회 e-ICON 세계대회 입상의 쾌거는 2015 개정교육과정에 의한 SW교육 강화와 이러닝교육의 적극적이고 지속적인 지원의 결과이다”며 “전남교육청은 4차산업혁명시대를 이끌어갈 창의력과 융합적 사고력을 지닌 인재육성을 위해 더욱 노력하겠다”고 말했다.